A Bra una settimana di appuntamenti per “Biblioteche in festa”

Dopo la pausa di agosto riprendono a pieno regime le attività organizzate dalla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra, a cominciare dalle letture itineranti che si tengono nei diversi quartieri della città tutti i lunedì pomeriggio. Il calendario di settembre prevede l’11 settembre la lettura in programma è “Litigi” (piazza Roma); lunedì 18 si procede con “Ma che bel castello!” (piazza Fenoglio), mentre il 25 si chiude con “Cibo alla riscossa” (Quartiere Madonna Fiori). Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

Molte poi le novità in cantiere. In particolare, per la prima volta anche la città della Zizzola ha deciso di partecipare all’iniziativa “Biblioteche in festa”, format culturale ideato e promosso dall’Associazione Le Terre dei Savoia e da Progetto Cantoregi in collaborazione con la Direzione regionale Musei Piemonte. Per l’occasione la biblioteca braidese organizza presso i locali di via Guala una serie di appuntamenti dedicati ai giovani di tutte le età.

Così, martedì 19 settembre è in programma una lettura in lingua inglese per bambini 3-6 anni dal titolo “Magic English” (ore 17, prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it). Il giorno successivo i bambini dai 7 agli 11 anni sono invitati a partecipare alle 17 alla lettura animata a cura dei nasi rossi dell’associazione L’arcobaleno V.I.P. Alba-Bra onlus (prenotazione obbligatoria). Si prosegue il 21 settembre alle 15 con l’incontro di presentazione del Gruppo di lettura 14-19 anni della biblioteca civica “GdL siamo noi!” e a seguire una discussione su letteratura e autori russi a cura di Elena Sardi. Venerdì 22 settembre alle 17 il bis della lettura in lingua inglese per bambini 3-6 anni “Magic English” (prenotazione obbligatoria), mentre il giorno successivo, sabato 23 settembre, alle 10 la biblioteca ospiterà un appuntamento di Bibliobebè dal titolo “IA, IA, O. Scopriamo la fattoria”, lettura per bambini 9-18 mesi e le loro famiglie In collaborazione con l’associazione Officine Zeta di Alba. Il medesimo giorno alle 11 si svolgerà una lettura per bambini 19-36 mesi dal titolo “Una magica giungla” (entrambi gli eventi richiedono la prenotazione).