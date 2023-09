A Dronero i festeggiamenti patronali di Madonna di Ripoli e Foglienzane

Ci siamo quasi! A Dronero, in piazza XX Settembre stanno montando le coloratissime giostre, simbolo di festa e, per i giovani, annuncio anche che l’inizio del nuovo scolastico è ormai alle porte.

La città si prepara così alla consueta Festa patronale di Madonna di Ripoli e Foglienzane: tante attrattive ed appuntamenti per grandi e piccini che vedono la tenace organizzazione della Pro Loco in collaborazione con il Comune, con il contributo della Banca di Caraglio e della Fondazione CRC e con il coinvolgimento di altri enti ed associazioni locali.

Tutto avrà inizio domani sera, venerdì 8 settembre, dalle ore 19 con “Food And Drink Locale” presso l’ex stazione ferroviaria.

Una serata organizzata con l’associazione “Il Bottegone”, “GIN San Mauriss Lumbermill” di Kevin Galliano e ALP Birrificio dell’Alta Valle Maira. A seguire musica dal vivo con ABCDBAND +DJ SET e dalle 20:30 ci sarà anche, presso il bar Tabacchi Galliano la Gara a Belot di Madonna di Ripoli.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 9 settembre, con alle ore 17 la consegna presso l’Istituto Civico Musicale “G. Donadio” delle borse di studio “Elizabeth Wahnn-Goletti” agli allievi. Alle ore 22 i giovani musicisti terranno un concerto presso il Santuario di Ripoli, mentre presso l’ex stazione ferroviaria ci sarà nuovamente dalle ore 19 la serata di “Food And Drink Locale” seguita da musica dal vivo (Serata anni ‘80-90: LP Reunion: Remo e i suoi amici).

Domenica 10 settembre in Parrocchia ci sarà, alle ore 11, la Santa Messa solenne, con la partecipazione delle Autorità e della Cantoria Santa Cecilia. In quell’occasione verrà distribuito il pane benedetto e per le altre messe (a Foglienzane e Ripoli) è possibile consultare le affissioni. Nel pomeriggio, presso l’ex stazione ferroviaria alle ore 17 grandi e piccini potranno assistere alla magia di Mago Trinchetto con a seguire il concerto, alle ore 18:30, di Andavenanda Trio.

Lunedì 11 settembre sarà l’ultimo giorno di festeggiamenti. Dalle ore 15, presso la terrazza del teatro Iris sarà possibile ammirare la mostra “Amici della Ferrovia turistica della Valle Maira”, mentre dalle ore 19 presso l’ex stazione ferroviaria ci sarà la tradizionale polentata, con a seguire il ballo liscio di “Aurelio Seimandi e la sua orchestra”.

Durante tutto il corso dei festeggiamenti ci saranno naturalmente le giostre in piazza XX Settembre.

Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco (349.370927).