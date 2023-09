Al Festival dei Luoghi Comuni in scena la battaglia generazionale “millennial contro boomer“

Giovedì 19 ottobre alle ore 21, presso il teatro “Toselli” di Cuneo, andrà in scena lo spettacolo “Ho sbagliato tutto” del regista Riccardo Marchesini, primo appuntamento teatrale del Festival dei Luoghi Comuni 2023, evento organizzato dall’Associazione Culturale Cuadri a Cuneo dal 19 al 22 ottobre. Sul palco gli attori Alessandro Arcodia e Cristiana Mecozzi racconteranno i disequilibri del nostro tempo e la lotta quotidiana per rimanere a galla senza annegare troppo. Un confronto generazionale tra millennial e boomer, tra partite IVA e pubblico impiego, che ben si sposa con il tema di quest’edizione della rassegna, “Pensati giovane”.



Biglietti in prevendita su Eventbrite e sul sito internet dell’iniziativa www.festivaldeiluoghicomuni.it.



“Lo spettacolo ‘Ho sbagliato tutto’ nasce dall’esigenza di raccontare la precarietà e l’instabilità della nuova generazione in rapporto alle condizioni privilegiate di cui hanno beneficiato quelle precedenti dopo il boom economico – dichiara il presidente dell’Associazione Culturale Cuadri, Andrea Borri - . L’intenzione è quella di denunciare i forti disequilibri sociali dei nostri anni”.



“Ho sbagliato tutto” si compone di tre storie: la prima racconta il pubblico impiego, la seconda lo svantaggio sociale della periferia, la terza le scelte sbagliate di una millennial. I suoi attori saranno Alessandro Arcodia, ogni settimana in prima serata su Rai 3 nel cast fisso di “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari, e Cristiana Mecozzi, scrittrice e protagonista di alcune webserie e sitcom di successo. Il regista Riccardo Marchesini collabora dal 1998 con Pupi Avati e ha conquistato in carriera numerosi riconoscimenti nei principali festival italiani ed europei, lavorando inoltre con artisti del calibro di Gianni Morandi, Luciano Ligabue e Samuele Bersani.



Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri, realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, il magazine Topolino e Panini Comics, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.