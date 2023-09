Confagricoltura Cuneo e Cascine Piemontesi a “Cheese” con dibattito, laboratori e degustazioni

Da venerdì 15 settembre a lunedì 18 settembre Confagricoltura Cuneo e il consorzio Cascine Piemontesi, parteciperanno a “Cheese” a Bra con uno stand istituzionale allestito in piazza Carlo Alberto (stand C86), proponendo diversi appuntamenti rivolti a adulti e bambini.



Venerdì 15 settembre, alle 12, ci sarà l’inaugurazione dello stand e, a seguire, il dibattito “Malgari, pastorizia, Terre Alte, Lupo e Turismo”. Alle 15.30 e alle 16.30, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, ci saranno due momenti di degustazione guidata, dal titolo “Il miele e il formaggio di capra: il perfetto accostamento”.



Sabato 16, in collaborazione con Agenform, il primo incontro dedicato ai bambini sarà alle 11 con “Come si fa il formaggio a casa: scopriamolo insieme”, mentre alle 15.30 e alle 16.30 sarà proposta la degustazione guidata con il sommelier Andrea Dani “Il vino incontra il Castelmagno Dop e la Toma di Murazzano Dop: una sinfonia di sapori”.



Domenica 17, alle 11, sarà riproposto il laboratorio destinato ai più piccoli sulla produzione del formaggio in casa e, alle 15.30, si terrà una nuova degustazione su “Vermouth e formaggio: la giusta sinergia”, guidata dal produttore Bordiga, riproposta alle 16.30 con una variante dedicata all’accostamento tra formaggi e gin. Gli eventi si concluderanno lunedì 18 mattina, alle 11, con l’ultimo appuntamento del laboratorio rivolto ai bambini sulla produzione del formaggio. L’accesso agli appuntamenti dedicati ai bambini è libero e gratuito.



Il prezzo delle degustazioni guidate è di 15 euro, con un limite massimo di partecipanti per ogni sessione di 12 persone, con prenotazione obbligatoria tramite il sito di Confagricoltura Cuneo o il seguente link https://forms.gle/oXRwrtAZ2dAiqust6.



“Con questa rinnovata partecipazione a “Cheese” – spiega il presidente Enrico Allasia – Confagricoltura Cuneo e il consorzio Cascine Piemontesi si impegnano su più fronti nella promozione del settore primario. Da una parte, il dibattito che aprirà il calendario di appuntamenti offrirà un momento di riflessione sul difficile equilibrio tra la pastorizia in Terre Alte e il rapporto con la fauna locale e il turismo alpino. Dall’altra, i laboratori e le degustazioni permetteranno a grandi e piccini di avvicinarsi ai segreti delle eccellenze enogastronomiche del Cuneese. Con questi appuntamenti vogliamo dunque far conoscere il territorio e le innumerevoli eccellenze che il consorzio Cascine Piemontesi rappresenta, mettendo in luce anche le molte difficoltà che vivono ogni giorno agricoltori e allevatori per far arrivare sulle tavole di tutti gli italiani prodotti di alta qualità”.