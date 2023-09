Espressioni musicali d'arte ed emozioni:a Martiniana il concerto d'apertura

"Inizia un viaggio attraverso il fascino delle Arti Liberali con un concerto magico e coinvolgente presso la Chiesa della Confraternita dell’Ascensione a Martiniana Po".

Domenica 10 settembre alle 21, il concerto "Expression(s)" darà il via alla seconda edizione della rassegna "4 + 3: In Cammino tra le Arti Liberali", offrendo al pubblico un'esperienza che fonde musica e profonda espressione artistica, sottolinea Ivano Scavino, presidente dell'Accademia Filarmonica, organizzatore della rassegna che prenderà il via ai primi di ottobre e si snoderà fino a dicembre.

Il concerto di domenica a Martiniana vedrà la partecipazione di Serena Moine, talentuosa soprano dalle radici martinianesi, e di Elia Carletto, abile musicista di pianoforte e organo.

Una particolarità di questa esecuzione è l'utilizzo di un harmonium di inizio ‘900, suonato da Elia Carletto, che conferirà un tocco speciale e coinvolgente alle performance vocali.

"Il programma spazierà attraverso composizioni di eminenti artisti, portando il pubblico in un viaggio sonoro attraverso il tempo e lo spazio.

La serata sarà caratterizzata da esecuzioni incantevoli, con opere come il "Panis Angelicus" di César Franck, un'inno di serena bellezza, e l'"Ave Maria" di Charles Gounod, un'interpretazione toccante del celebre preludio di J.S. Bach.

Il repertorio comprenderà inoltre altre perle musicali, tra cui il "Salve Regina" di Giacomo Puccini, l'"Ave Maria coelorum" di Adolphe-Charles Adam e suggestivi valzer di Fryderyk Chopin.

Serena Moine, con una formazione in organo e canto, e Elia Carletto, musicista poliedrico specializzato in pianoforte e organo, guideranno il pubblico attraverso un percorso musicale che attraversa generi e stili diversi, abbracciando l'eredità di artisti passati e presenti.

L'evento è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con il comune di Martiniana Po, che supporta l'obiettivo di portare l'arte e la cultura nelle comunità locali.

Questo concerto di apertura non è solo una serata di musica, ma un assaggio dell'esperienza completa che la rassegna "4 + 3: In Cammino tra le Arti Liberali" offre al suo pubblico e che porterà a immergersi nelle profondità delle discipline accademiche e creative, scoprendo nuove prospettive di conoscenza attraverso una serie di eventi che spaziano dalla musica alla filosofia, dall'astronomia all'arte. Un invito a scoprire, imparare e ispirarsi.