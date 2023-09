Festa patronale nella frazione Occa di Envie in onore di Santa Maria

Nella frazione Occa di Envie fervono i preparativi per la festa patronale in onore di Santa Maria che si festeggia domenica 10 settembre. Ci sarà un prologo già sabato 9 settembre con la con la “Cena sotto le stelle”, a partire dalle 19, organizzata in collaborazione con la Trattoria pizzeria “La tana dell’Orso”.



Il menu prevede: battuta di fassone piemontese, girello di vitello in salsa tonnata, mezze maniche al ragù, capocollo di maiale cotto a bassa temperatura con patatine fritte. Panna cotta e caffè. Vino della casa compreso. Costo 25 euro, bambini dai 5 ai 12 anni gratuito. Prenotazioni al 347.9374323.



La serata sarà allietata dalla musica del dj set.



Domenica 10 settembre alle 10 festa patronale con la tradizionale messa solenne nella parrocchiale della frazione Occa in onore del Santissimo nome di Maria con la celebrazione degli anniversari di matrimonio e la benedizione degli zainetti, beneaugurante per l’inizio del nuovo anno scolastico.



Per domenica 17 settembre è stato organizzato un pomeriggio naturalistico e musicale dedicato alla festa delle falesie del Mombracco attrezzate per l’arrampicata sportiva in località Madonna della Neve.



Durante la giornata ci saranno momenti musicali a cura dei cori di voci bianche e giovanile dell’associazione Envie de Chanter.



L’evento è organizzato dal circolo culturale La Torre nel Parco, l’associazione ‘I Argic e il gruppo Mombracco Est con il patrocinio del Comune di Envie.