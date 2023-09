Il Centro di documentazione Valle Stura si prepara per “Autunno con SambucOc”

Dopo la partecipata stagione estiva, anche in autunno il Centro di Documentazione Valle Stura si animerà di numerose iniziative, grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del PNRR dall'Unione Europea – Iniziativa Next Generation EU.

Sabato 16 settembre, alle ore 17, si terrà la presentazione del volume Lidia Poët “Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell’emancipazione femminile”, edito da LAR Editore- Graphot, con l’autrice Cristina Ricci.

Alla Poët, valdese della Valle Germanasca nata nel 1855 e prima donna in Italia a divenire avvocato, è stata recentemente dedicata una fortunata serie su Netflix.

Quando nel 1883 si vede negata la possibilità di praticare la professione forense in quanto donna, non si arrende, e impiegherà competenze ed energie a sostegno degli ideali in cui crede: presidente del Comitato pro voto donne, si occuperà di assistenza ai minori e ai profughi di guerra.

Il Centro per il mese di settembre sarà aperto tutti i sabati e le domeniche al mattino dalle ore 10 alle ore 12 ed al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 per le visite delle mostre “Giuseppe Francesco Meyranesio. Falsario vero o inventato?” e “La cultura delle “trune” sulle terre alte di Sambuco”, curate da Mario Bruna e Le abbadie della Valle Stura.

Ottobre inizierà con un bellissimo evento sabato 14 alle ore 17. Ci sarà infatti la proiezione di “Gente di Contrabbando. Storie di fatica, resilienza e libertà”, di Arianna Giannini e Marzio Bartolucci, documentario realizzato da Lutea Produzioni con l’associazione DomoMetraggi. Attraverso interviste a studiosi e testimoni diretti ricostruisce la storia degli spalloni dell’Ossola: per quasi due secoli il contrabbando è stato il perno su cui le popolazioni delle vallate ossolane, e non solo, hanno fatto leva per sopravvivere.

Alla proiezione seguirà un dibattito con la partecipazione di Stefano Martini, tra gli ideatori del percorso museale “La Mizoun dal Countrabandìer a Ferrere” e del filmato del 2007 “La couòntrobando”, di cui sarà proiettato un estratto. Sarà ospite anche Andrea Celauro, antropologo, autore della tesi di laurea “Vite di confine. Uno studio sul contrabbando nella Valle Stura di Demonte.

A partire da ottobre le mostre visitabili presso il Centro di saranno quelle dedicate alle trune e alla Baia, con apertura sabato 14 e domenica 15, dalle ore 14 alle ore 18. In viaggio straordinaria sarà aperto anche domenica 29 ottobre dalle ore 14 alle ore 18, in occasione della Fiera dei Santi a Vinadio.

Sabato 4 novembre, alle ore 17, sarà tempo di un appuntamento per piccoli e grandi, curiosi di conoscere le tradizioni delle valli piemontesi legate al giorno dei Santi e dei Morti: Rosella Pellerino proporrà “Lou cours di mort. Tradizioni e credenze della Halloween occitana, quando erano i nonni e bisnonni a fare “dolcetto o scherzetto”. Al termine, ai partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio goloso.

A novembre il Centro sarà aperto per la visita alle mostre sabato 18 e domenica 19 dalle ore 14 alle ore 18.Tutte le visite e attività, organizzate e gestite dall’associazione Espaci Occitan di Dronero, sono a ingresso libero e gratuito e si svolgeranno presso il Centro Documentazione in Via Umberto Primo 50/A a Sambuco.

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Sambuco (0171.96633) oppure Espaci Occitan (0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org).