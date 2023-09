La Fancy Women Bike Ride e CuneoViveloSport animano il Parco della Resistenza di Cuneo

Domenica 17 settembre, alle 15, presso il Parco della Resistenza angolo corso Dante, nell’ambito delle anteprime del Cuneo Bike Festival, torna la Fancy Women Bike Ride, evento che riunisce oltre 50.000 donne in bicicletta lo stesso giorno, alla stessa ora, in più di 200 città in tutto il mondo.



Il percorso prevede la partenza da corso Dante verso corso Carlo Brunet, fino alla stazione e ritorno, per poi sfilare in corso Nizza fino al parco Ferruccio Parri, per raggiungere il Santuario della Madonna degli Angeli e rientrare in corso Dante da viale degli Angeli. La partecipazione è libera e gratuita. La pedalata sarà concomitante a CuneoViveloSport, la manifestazione che, dalle 10 alle 18, permetterà a adulti, ragazzi e bambini di conoscere le associazioni sportive del territorio che si presenteranno presso il parco della Resistenza e in una parte del viale degli Angeli. Grazie alla partecipazione di cinquanta associazioni del territorio si potranno conoscere da vicino e provare gratuitamente diverse discipline sportive, tra cui atletica, equitazione, pallavolo, basket (con un torneo di street basket), tennis, judo, ginnastica artistica e ritmica.



“Ricordo con piacere l’appuntamento della Cuneo Fancy Women Bike Ride dello scorso anno a cui ho partecipato in prima persona con tante altre concittadine, nell’ambito del Cuneo Bike Festival – dichiara Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo - . La nostra amministrazione è lieta di poter sostenere nuovamente questa allegra pedalata che utilizza la bicicletta come strumento di emancipazione e libertà dal forte impatto sociale. La scelta di ospitare la Cuneo Fancy Women Bike Ride all’interno dell’area dedicata al CuneoViveloSport, ribadisce la volontà del Comune di darle la visibilità che merita, grazie ad un evento che coinvolge ogni anno numerosi cuneesi, grandi e piccini. La manifestazione CuneoViveloSport rappresenta infatti un importante momento di aggregazione e di valorizzazione della nostra città, nonché un’occasione per far conoscere gli impianti sportivi locali e scoprire tutte le attività che si possono praticare indoor e outdoor”.



La Fancy Women Bike Ride ha alcune semplici regole: con un dress code colorato, esagerato e fantasioso e biciclette decorate in modo festoso le cicliste della Fancy, durante il percorso, sono invitate a posare davanti ai fotografi e salutare i passanti con un sorriso. La prima Fancy Women Bike Ride, nel 2013, è stata messa in moto da Sema Gür e Pinar Pinzuti, con lo scopo di mettere in discussione il mondo del ciclismo in Turchia, dominato dagli uomini; da allora, questa vera e propria festa ha luogo ogni anno la terza domenica di settembre.



CuneoViveloSport è organizzato dal Comune di Cuneo all’interno del progetto “Sportcity Day”, ideato e lanciato dalla Fondazione SportCity. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, coinvolge quest’anno oltre cento città italiane, da Nord a Sud, promuovendo insieme lo sport come fattore di benessere, socialità e salute. CuneoViveLoSport collaborerà con Famù nel Parco, offrendo un gelato a tutti i bambini e ragazzi che vorranno provare le varie discipline sportive a disposizione.