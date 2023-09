L’Artigianato di Pinerolo mette in mostra l’invisibile, nel nome di Calvino

Il tema è ispirato a un libro di Italo Calvino, “Le città invisibili”. L’edizione 40+7 dell’Artigianato di Pinerolo vuole mettere in luce le tante realtà che a volte sfuggono a chi le abita. Da domani, venerdì 8, a domenica 10, il centro storico sarà invaso da artigiani, musica, spettacoli…

“Sono contentissima perché questa edizione è partita ieri con i talk ‘Confini Invisibili’ (nel cortile del Vescovado, ndr), che sono una novità e sono di alto livello – commenta la vicesindaco Francesca Costarelli, che ha la delega alle Manifestazioni –. Il programma è ricco. Ci sono diverse mostre, le iniziative dei giovani del Loft, una 30ina di artigiani che partecipano a Botteghe aperte, i Calici in terrazza e la parte bimbi, per fare alcuni esempi”. Oltre agli stand artigiani e commerciali.

Tra le novità ci sono anche i writer in azione nel cuore della città e la balera in piazza Santa Croce. Mentre da stasera sarà già in funzione l’area food di piazza Marconi, con concerti e musica.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domani alle 18,30 in piazza Facta e sarà preceduta, alle 17, a Palazzo Vittone (piazza Vittorio Veneto 8), dalla posa della targa in ricordo di Ezio Giaj, che ha speso molto tempo e mostrato una profonda passione per questa manifestazione. Il programma completo si può consultare cliccando qui.