Mondovì, fiocco rosa per la giunta comunale: è nata Elena, secondogenita di Francesca Botto

È nata questa notte, all'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì, Elena la secondogenita dell'assessore comunale Francesca Botto.



"Siamo strafelici per Francesca, per il marito Andrea e per Vittoria, prima figlia e da oggi sorella maggiore. A Francesca ed a tutti i suoi cari l'abbraccio più affettuoso, alla piccola Elena ed a tutte le bimbe ed i bimbi nati finora presso il nostro nosocomio l'augurio affinché la vita possa sorridere loro sempre!" così il Sindaco, Luca Robaldo ed i colleghi di Giunta e di Consiglio Comunale.