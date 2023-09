Suzuki Rally Cup: Giordano-Siragusa in gara al "1000 Miglia" per chiudere i conti

Primo match point per Matteo Giordano e Manuela Siragusa che, al "46.o Rally 1000 Miglia", possono confermarsi vincitori della Suzuki Rally Cup.

Dopo quattro vittorie in altrettante gare disputate tra marzo e luglio (Rally del Ciocco, del Piemonte, Targa Florio e della Lana) il trofeo monomarca giapponese fa parte della prestigiosa gara lombarda organizzata dall'Automobile Club Brescia con un numero record di 190 equipaggi iscritti.

Si tratta di un rally dall'ampia risonanza mediatica, con diverse prove in diretta tv sui canali Aci Sport e Rai Sport.

Giordano-Siragusa, autori fin qui di un percorso perfetto, hanno un tesoretto di 47 punti di vantaggio sul primo equipaggio inseguitore (Alessandro Forneris-Vincenzo Torricelli) e 49 sul secondo (Roberto Pellè-Luca Franceschini) "...ma andare a Brescia convinti che sia solo una passerella davanti a tifosi e giornalisti - dichiarano entrambi - sarebbe uno dei più grandi errori che potremmo mai commettere.

Finora abbiamo dato ed ottenuto il massimo ma sappiamo che i nostri avversari, tutti, andranno faranno il possibile fin dalla prima prova speciale per interrompere la nostre leadership: partecipare ad un dei rally più famosi ed importanti del motorsport italiano è uno stimolo extra per tutti".

In gara sulla Suzuki Swift Hybrid della Tiesse Asti, in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racing, a Matteo e Manuela è stato assegnato il numero di gara 122 e sono dodici le vetture al via del trofeo giapponese.

Il programma prevede venerdì 8 la prova spettacolo "Valle Sabbia Dall'Era Valeria" in piazza Arnaldo a Brecia (diretta tv), mentre sabato 9 si svolgeranno le altre otto prove speciali con doppio passaggio su "Provaglio Val Sabbia", "Bione", "Mura" e "Pertiche" prima del ritorno a Brescia per un totale di 102.30 km di tratti cronometrati.

Classifica Suzuki Rally Cup dopo quattro gare (prime posizioni): Giordano 112 punti, Forneris 65, Pellè 63, Dallapiccola 59, Olivieri 36.