“Fanno e disfanno. In Piemonte, Lega contro Forza Italia contro Fratelli d'Italia sullo stop ai veicoli Euro 5. Avvisate Cirio: la sua maggioranza è già in campagna per le Regionali, gli uni contro gli altri armati”.

Lo scrive su Twitter l’onorevole Chiara Gribaudo, vice presidente del Pd.