Non è più la Lega di Bossi ma torna sempre alle sorgenti del Po

I tempi in cui uno scortatissimo Umberto Bossi saliva con migliaia di persone al seguito alle sorgenti del Po di Pian del Re di Crissolo per riempire e sollevare al cielo un’ampolla contenente l’acqua del “fiume sacro” alla Lega (e sui pendii circostanti un manipolo di sindaci intonava l’Inno di Mameli “costringendo” l’europarlamentare Mario Borghezio a salutarli con il dito medio) sono ormai lontani. Piazza Piave a Paesana era stracolma di gente, dinnanzi a un Domenico Comino che, dal terrazzo della “Trattoria del Giardino” più rivoluzionario che mai, prendeva a male parole quel Silvio Berlusconi ai tempi eletto nemico giurato. Era il 13 settembre del 1996.



Trascorsi i tempi di quell’adunata il mese di settembre continua a essere oggi - pur se molto più modestamente - un momento di ritrovo per la Lega Salvini Premier, con il ritrovo alle pendici del Monviso, ai 1.800 metri di Pian della Regina di Crissolo.



L’appuntamento è fissato sabato 9 settembre a partire dalle ore 10.30. Ospiti dell’evento saranno il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il segretario nazionale del Piemonte Riccardo Molinari e il segretario provinciale senatore Giorgio Maria Bergesio. Tra gli eletti in regione certa la presenza di Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.



“Per la Lega quello di Pian della Regina è un evento fondamentale perché rappresentativo delle origini del Movimento, che ha nel suo Dna la valorizzazione di tutti i popoli del nostro Paese” le parole di Bergesio, senatore della Lega.



All’ordine del giorno le principali iniziative che stanno impegnando il Governo di Roma, il ripristino dell'elezione diretta delle Province per tornare centrali nel panorama istituzionale italiano, la montagna posta al centro dell'azione del governo con importanti risorse, l'autonomia differenziata che comporterà maggiori risorse per le regioni interessate e nessuna ripercussione per quelle regioni che decideranno di non partecipare al processo.

La ciliegina sulla torta potrebbe metterla il ministro agli Affari regionali e alle Autonomie Roberto Calderoli, che dovrebbe annunciare un insieme di proposte-richieste per contrastare lo spopolamento della montagna, favorirne lo sviluppo, avviare collaborazioni più sinergiche tra Comuni per permettere la vita delle comunità alpine, discusso con i vertici dell’Uncem e propedeutico alla legge di bilancio che dovrà essere approvata entro ottobre e ridurre al 4% l’Iva sulle opere che prevengono il dissesto idrogeologico e l’attivazione di un fondo di Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti delle imprese nei territori montani.



L’evento si concluderà con il pranzo alla Baita di Pian della Regina.