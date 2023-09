"Kick off meeting” al Cfpcemon di Mondovì per dare il calcio d'inizio all'anno formativo

Martedì 5 settembre nella sede monregalese del Cfpcemon si è svolto l’ormai tradizionale evento “kick off meeting” con cui gli operatori del Cfpcemon danno appunto il “calcio d’inizio” all’anno formativo.

Per il secondo anno sotto la guida del direttore Marco Lombardi, i membri della squadra hanno trascorso una mattinata intensa e produttiva alla formulazione di proposte formative che possano rispondere alle esigenze in costante evoluzione del mercato del lavoro da un lato, e degli utenti dall’altro.

Questa sessione di brainstorming ha dimostrato ancora una volta l'impegno del CFPCemon nell'offrire programmi formativi e metodologie innovative, mantenendo accesa l’attenzione all’utente.

Nel pomeriggio, l'attenzione si è spostata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: un tema altrettanto caro agli operatori, attenti a tutelare sia i propri dipendenti che i tantissimi partecipanti che frequentano le sedi di Ceva, Mondovì e Fossano (3734 persone formate nell’AF 2022/2023 all’interno di 550 corsi per un totale di 34600 ore di formazione.)

Durante il pranzo, l'evento ha accolto un ospite speciale, l’ex direttore Mario Barello il quale ha condiviso con la squadra il suo augurio per l'anno formativo che sta per iniziare.

Il CFPCemon è ora pronto a iniziare il 24esimo anno di attività (70esimo a Ceva – 24esimo come Società Consortile) con rinnovato entusiasmo e determinazione.

“Continueremo a essere un faro di eccellenza nella formazione professionale, impegnandoci a fornire agli studenti le competenze di cui hanno bisogno e quelle che richiedono le aziende per avere successo in un mondo in costante cambiamento”, ha concluso il direttore Marco Lombardi