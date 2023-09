Aikidō: due nuovi gradi allo Shuren Dojo Mondovi

Durante l'estate si sono svolti due esami importanti nell’ambito di un Seminario Nazionale svoltosi a Trieste per due atleti Aikidoka monregalesi: Luca Martini e Gabriele Turco, gia’ da tempo cinture nere secondo Dan della palestra Shuren Dojo di Mondovi (Via San Bernardo, 28 ) che si sono presentati per il passaggio a Terzo Dan Aikido Dentoo Iwama Ryu.

L’esame si è svolto sotto gli occhi di una Commissione Tecnica Nazionale ed è stato un momento molto caldo sotto tutti i punti di vista.

Il test, della durata di un’ora e mezza, ha toccato praticamente tutti, o quasi, gli argomenti di questa stupenda Arte Marziale, dalla pratica a mani nude sino all’utilizzo delle armi dell’Aikido, bastone, spada e coltello.

I due candidati hanno conseguito un esame strepitoso, degno dei complimenti del loro maestro Alberto Boglio, di tutta la Commissione e dei partecipanti all’evento.

Per loro, come per tutti, la storia continua con nuovi impegni e nuove sfide e grazie per la vostra preziosa presenza.