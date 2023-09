Calcio, presentata a San Benigno la stagione sportiva 2023/2024 del Cuneo Oltrestura

Mercoledì 6 settembre, presso il campo sportivo di San Benigno, il Cuneo Oltrestura ha dato il via ufficiale alla nuova stagione sportiva 2023/2024. L'evento è stato un importante momento di condivisione e celebrazione, al quale hanno partecipato numerose personalità di rilievo, tra cui il vicesindaco della città di Cuneo Luca Serale, l'assessore allo sport Valter Fantino, la consigliera della Fondazione CRC e delegata CONI di Cuneo Claudia Martin e il vicepresidente del Consiglio Regionale, Franco Graglia.

Carlo Pressenda dirigente del Cuneo Oltrestura, ha preso la parola per presentare la società e ha posto l'accento sui ruoli cruciali dei dirigenti e sugli ambiziosi obiettivi umani e sportivi che la squadra si è prefissata per la stagione in corso. È stato un momento carico di passione e determinazione, che ha reso evidente l'impegno costante della società nel formare non solo atleti di talento ma anche individui di valore.

Successivamente, sono stati presentati tutti i giovani ragazzi delle diverse annate, dall’under 8 fino al 2008, insieme ai rispettivi allenatori, assistenti e accompagnatori. Questa panoramica ha offerto una visione completa della ricchezza e della diversità presenti nel vivaio del Cuneo Oltrestura, mostrando l’impegno della società nel garantire opportunità a giovani di tutte le età.

Nel corso della serata, è stata enfatizzata l'importanza del lavoro svolto dalla segreteria, dai responsabili tecnici e dai preparatori dei portieri, figure spesso fondamentali ma meno visibili nel mondo dello sport giovanile. Queste persone dedicano tutte le settimane tante ore di lavoro per garantire che ogni aspetto della squadra sia curato nei minimi dettagli.

Inoltre, sono stati espressi calorosi ringraziamenti agli sponsor che, con il loro generoso contributo, rendono possibile la gestione serena e la crescita della società. Il Cuneo Oltrestura conta oggi su ben 160 ragazzi e oltre 40 membri tra tecnici, preparatori, allenatori e personale dirigenziale. Questa collaborazione tra mondo sportivo e aziendale è un esempio tangibile di come la comunità che orbita nelle frazioni di Cuneo possa unirsi per sostenere l'evoluzione di giovani talenti.

La serata ha anche visto Marco Valle presentare in dettaglio l'attività della società sui social media e il nuovo sito web, mettendo in luce l'importanza della comunicazione moderna nell'ambito sportivo.

A chiudere questa splendida festa, è stato il presidente del Cuneo Oltrestura Aldo Ghio, il quale ha sottolineato l'importanza di unire passione, impegno e supporto comunitario per il successo continuo della società. La serata è stata un inno all'entusiasmo, alla dedizione e alla promettente stagione sportiva che si prospetta per il Cuneo Oltrestura nel 2023/2024.