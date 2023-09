Ciclismo: Racconigi, grande attesa per la "Giornata Rosa 2023"

Grande attesa a Racconigi per la disputa della “Giornata Rosa 2023”, manifestazione ciclistica su strada, riservata alla categoria donne junior, in programma nella tarda mattinata di domenica 10 settembre sulle strade della città in provincia di Cuneo.

In palio la decima edizione del “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie”, il secondo “Memorial Andrea Chiavassa” e la prima edizione del “Memorial Franco Traversa”.

In cabina di regia il Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa, che sta predisponendo alla perfezione il tradizionale circuito di gara disegnato tra Racconigi (Piazza Carlo Alberto, via Regia Margherita, Tangenziale Ovest, bivio Pedaggera), Cavallerleone (via Carlo Alberto, via Ruffia, via Cascinette, via Murello, via Rubattera, via Macramorta, località Pedaggera) e Racconigi, con traguardo collocato nel centralissimo corso Principe di Piemonte. 103,5 i chilometri totali di gara, spalmati su 9 giri del circuito, lungo 11500 metri, quasi completamente pianeggiante e particolarmente adatto alle ‘ruote veloci’ del gruppo.

Il ritrovo per tutte le partecipanti è fissato alle ore 11:00 presso Vendocasa di Racconigi (CN), in via Regina Margherita 2, dove la competizione scatterà ufficialmente alle ore 13:00. La gara si ravviverà anche ai traguardi volanti, collocati sotto lo striscione d’arrivo al termine del secondo, del quarto, del sesto e dell’ottavo giro. Saranno premiate le prime tre atlete classificate nella speciale graduatoria finale a punti. La manifestazione gode del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, del patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Racconigi.

10^ GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI E ANNIBALE VITERIE - 2° MEMORIAL ANDREA CHIAVASSA - 1° MEMORIAL FRANCO TRAVERSA”

- RITROVO: ore 11:00, presso Vendocasa di Racconigi (CN), via Regina Margherita 2

- VERIFICA LICENZE: dalle ore 11:00 alle ore 12:00, presso Vendocasa di Racconigi (CN), via Regina Margherita 2

- RIUNIONE DS: ore 12:00, presso Vendocasa di Racconigi (CN), via Regina Margherita 2

- KM TOTALI DI GARA: 103,5

- DESCRIZIONE PERCORSO: Racconigi (Piazza Carlo Alberto, via Regia Margherita, Tangenziale Ovest, bivio Pedaggera), Cavallerleone (via Carlo Alberto, via Ruffia, via Cascinette, via Murello, via Rubattera, via Macramorta, località Pedaggera), Racconigi (corso Principe di Piemonte). Circuito di 11,5 Km da ripetere 9 volte

- PARTENZA: ore 13:00, piazza Carlo Alberto

- ARRIVO: ore 15:45 (circa), corso Principe di Piemonte

ALBO D’ORO “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI E ANNIBALE VITERIE - MEMORIAL ANDREA CHIAVASSA - MEMORIAL FRANCO TRAVERSA”

- 2015: Elena Bissolati (Italia)

- 2016: Marta Cavalli (Italia)

- 2017: Martina Fidanza (Italia)

- 2018: Gloria Scarsi (Italia)

- 2019: Elisabetta Zanotto (Italia)

- 2020: Silvia Pollicini (Italia)

- 2021: Matilde Vitillo (Italia)

- 2022: Cristina Tonetti (Italia)