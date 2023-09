Tiro con l'arco: 13 podi per l'Arclub Fossano al Memorial Dado

Domenica 3 settembre si è svolto, presso il campo di tiro con l'arco a Fossano organizzato dall'Arclub, il 2° Memorial Edgardo Toti, gara 18 mt. all'aperto.

Dado nel gennaio 1985 è stato uno dei fondatori dell'Arclub. Per tantissimi anni ha trascorso le sue giornate sul campo o in palestra per seguire le nuove piccole leve del tiro con l'arco. Lo ha fatto con passione, determinazione e soprattutto con molta professionalità portando arcieri ad alti livelli competitivi in campo nazionale ed internazionale.

L'Arclub ha partecipato alla gara con 15 arcieri ed ha ottenuto 13 podi.

Grande ritorno sui campi di tiro di Alessandro Pollara, alcuni anni fa è stato tre volte campione Italiano e partecipato a campionati Europei e Mondiali. Con una splendida gara, nella divisione arco Compound classe seniores, si è aggiudicato il 1° posto di classe ed il 1° assoluto.

Nella divisione arco Olimpico: Poetto Roberta 1° nella classe juniores, Streri Giovanni 1° nella classe allievi e 1°assoluto, Fruttero Domenico 2°. Conte Chiara classe allieve 2°. Bertero Lorenzo 2° nella classe ragazzi e Beatrice Streri classe ragazze 2°. Viglietta Federico 2° nella classe giovanissimi, Bertero Nicolò 3°, Busa' Davide 4° e insieme hanno conquistato il 1° posto di squadra. Giulia Rivoira 1° nella classe giovanissime e Peratello Lara 2°.

Nella divisione arco nudo classe seniores Rosanna Mellano si è aggiudicata il 1° posto.

L'Arclub ringrazia in particolar modo la famiglia Toti di aver messo a disposizione per gli arcieri giovanissimi dei buoni acquisto presso Bonardo di Bra.

Ringraziamo anche le ditte che hanno contribuito alle premiazioni: Clegor,La Farcia, L'orto Pian Del Bosco, Mandrile e Melis, Rosanna Mellano, Armeria Bonardo, Acqua Sant'Anna, il Comune di Fossano per aver messo a disposizione le sedie e la Fondazione CRF. Un caloroso ringraziamento va a tutti i soci e volontari dell'Arclub per la loro grande disponibilità e collaborazione. Il 17 settembre saremo presenti a Sport in Piazza a Fossano, pertanto tutti coloro che vorranno cimentarsi nel tiro con l'arco noi saremo a loro disposizione.