Volley A2/F: presentata la nuova Lpm Bam Mondovì...il calore della Città ha scaldato il Puma(VIDEO)

Grande entusiasmo in piazza Maggiore per la presentazione della nuova Lpm Bam Mondovì. La squadra rossoblù, che a ottobre prenderà parte al suo ottavo campionato consecutivo di pallavolo femminile di serie A2, ha ricevuto l'abbraccio di appassionati e tifosi. Un caloroso saluto alla presenza di istituzioni e sponsor, per un ben augurale in bocca al lupo alle pumine vista della nuova stagione.

Sui gradoni della suggestiva piazza Maggiore, inoltre, erano presenti anche tante ragazzine del settore giovanile del Puma, che quest'anno si presenterà ai nastri di partenza con ben 18 rappresentative. Nel video che segue alcuni momenti della serata e i commenti della presidente della Lpm Alessandra Fissolo, dell'assessore allo sport Alessandro Terreno e di Massimo Gazzera degli Ultras Puma: