All'Istituto superiore Govone di Alba tante novità: "Investimenti, multimedialità e didattica orientativa"

Tanti i temi toccati tra investimenti, docenti, didattica e criticità da risolvere. Roberto Buongarzone, dirigente scolastico del liceo classico "Giuseppe Govone" e del liceo artistico "Pinot Gallizio", ci accompagna in un viaggio affascinante verso il futuro.

Come si aprirà l'anno scolastico?

"Con buone notizie. Il corpo docente è già coperto e questo ci permetterà di ragionare molto presto sull'orario definitivo".

Quali sono le più importanti novità?

"Il liceo classico è stato interessato da lavori di consolidamento che sono durati tutta l'estate, mentre all'artistico è stato uno spazio di mille metri quadrati del sottotetto. Sono in fase di allestimento 2 aule e 3 laboratori, tra cui quello multimediale realizzato con i fondi del PNRR, un vero gioiello".

Di che si tratta?

"Ci sono due ambienti, uno dispone di una ventina di postazioni con Pc di livello avanzato che permettono anche editing video. Il secondo ospita un teatro di posa".

Quali difficoltà state affrontando?

"Come molte scuole storiche di Alba, abbiamo problemi di spazio, ci sono stati tolti i moduli esterni per i lavori della palestra che servirà il liceo artistico e il liceo scientifico. Cinque nostre seconde saranno ospitate dalle aule delle suore Luigine, siamo in espansione e il prossimo anno dovremo trovare altre soluzioni".

Come sta vedendo gli studenti?

"La pandemia ha influito pesantemente sul loro modo di approcciarsi e ha fatto emergere le fragilità che sono state aumentate dalla didattica a distanza. Il Ministero non ha ancora erogato i fondi per il supporto psicologico e non abbiamo potuto partecipare ai bandi. Siamo in ritardo nell'affrontare un problema che riguarda anche le famiglie. Spesso vivono le difficoltà scolastiche in maniera eccessiva, come se fossero dei fallimenti".

Questa è una fase di cambiamento anche per i docenti.

"Sì, sono molto affaticati dal contatto continuo con le famiglie e i sempre crescenti adempimenti burocratici. Da quest'anno sperimenteremo nuove figure in aiuto, i tutor e gli orientatori. Saranno impegnati non solo nella docenza, ma nella didattica orientativa, una richiesta che è stata fatta dall'Europa entro il 2030".

Come sta cambiando l'apprendimento?

"Bisogna entrare nell'ottica di imparare ad imparare per tutta la vita. I mestieri cambiano e si modificano, bisogna essere pronti a trasformarsi, a precorrere i tempi con una formazione che non finisce mai. I licei sono fondamentali per strutturare una base culturale su cui poi innestare una carriera specifica in base alle proprie esigenze o inclinazioni".