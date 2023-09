Domenica 10 settembre la Corri Sotto le Torri

Tutto pronto per domenica 10 settembre alla quindicesima edizione di Corri sotto le torri, attraverso le piazze, i viali e le strade della città imbandierata a festa. In settimana sono ricomparse le bandierine e anche il palco è ormai pronto ad accogliere i partecipanti.



Le sorprese e l'allegria come di consueto non mancheranno, partecipando attivamente di corsa con Corri sotto le torri, oppure al cammino con Alba nel cuore, anche con il proprio cane per la Corri sotto le torri Morando Dog. Spazio e percorso speciale anche tanti under 14 con partecipazione gratuita, griffati Joy of moving. Novità per loro il seguente e didattico Frutta Party Battaglio.



Molte conferme in programma, maglia running fluo, medaglia (quest'anno colori Brichet), musica e intrattenimento.



Apertura super tambureggiante con i prestigiosi Timbales, e poi i ballerini di Esquina Caliente di Evedy Centelles, entrambi per la prima volta a Corri sotto le torri, e poi Ginnastica Alba, Titans Cheerleaders, Wonder Woman, il ritorno di Asia Tromler Silk Stage, tutti i Borghi albesi nella disfida goliardica alla caccia del prestigio e delle 100 bottiglie di vino in palio Mondodelvino, Barolo Bolmida per i primi maschile e femminile, e una coppa per i runner giovani. Sarà uno spettacolo di colori e con sottofondo musicale di Dj Roy. La radio ufficiale Radio Alba sarà in diretta con Dieghito (che riceverà anche un premio speciale alla carriera) e affiancherà la bravissima Cocò speaker dell'evento.



La grande novità della vigilia di sabato 9 settembre, alle ore 21, "Aspettando Corri sotto le torri", dopo il Golden Hour Generali, lancia un nuovo entusiasmante evento, tutto da scoprire, una SILENT DISCO "Piazza del Duomo balla!" con ritmi per tutti i gusti: Dance & Reggaeton, House & Deep House, Revival anni 70/80. Un'occasione davvero unica, non si può mancare!



Le iscrizioni per domenica sono ancora aperte, adulti (corsa e camminata) in prevendita con ritiro immediato del pettorale numerato, presso i punti vendita autorizzati; Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia. Sabato pomeriggio 9 settembre, sarà allestito un Punto Iscrizioni ufficiale in piazza del Duomo. Le ultime iscrizioni si raccoglieranno come di consueto la domenica mattina prima della partenza in piazza Garibaldi insieme alle adesioni degli under 14 (scarica il modulo iscrizioni under 14).



Il ritrovo sarà Domenica 10 settembre dalle ore 8,30 in piazza Garibaldi con partenza alle 9,40 per gli under 14 (km 1) e alle ore 10 per la corsa e la camminata (km 8 o 4) con l'apoteosi dell'arrivo in piazza del Duomo.



Oltre ai numerosissimi spettatori e curiosi, saranno come sempre tanti i Volontari, i Borghi della Giostra, i gruppi di Polizia Municipale, Croce Rossa, Carabinieri in congedo, e tante Associazioni cittadine, che l'organizzazione ringrazia per l'impegno e la presenza.

L'organizzazione rivolge un sentito grazie alle numerose e importanti aziende e agli enti del territorio che da anni sostengono Corri sotto le torri e a tutti coloro che contribuiscono a vario titolo alla riuscita della manifestazione.