Blocco Euro 5, Granda in Azione accoglie il rinvio. Ma è 'cartellino giallo' per alcuni partiti della maggioranza regionale

Granda in Azione accoglie con favore l’odierno intervento del Governo che con decreto ha rinviato al 1° ottobre 2024 il blocco delle auto diesel Euro 5 in 76 comuni del Piemonte, contribuendo così ad evitare una crisi sociale ed economica per famiglie e imprese. La limitazione della circolazione dei veicoli Diesel Euro 5 avrebbe colpito anche diversi centri della nostra provincia, ma il rinvio consentirà una migliore pianificazione e preparazione per questa importante transizione.



Granda in Azione riconosce, quindi, il ruolo cruciale svolto dal Governo, ed anche dal Presidente della Regione Alberto Cirio, nel gestire questa complessa situazione e nell'evitare una potenziale crisi per molte famiglie ed imprese locali.



Riteniamo, infatti, che forze di governo mature non possano giocare allo scaricabarile sulla pelle dei cittadini ed insorgere pubblicamente contro provvedimenti che loro stessi hanno prima approvato, facendo finta di niente: è anche per questo tipo di comportamenti che la disaffezione verso la politica aumenta a vista d’occhio.



Auspichiamo, quindi, maggior chiarezza nella programmazione degli interventi che la Regione intenderà mettere in campo in materia di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, avendo ora almeno un anno di tempo per approntare con responsabilità e trasparenza idonee misure atte a far si che non si tratti di un mero rinvio temporaneo.