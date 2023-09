Bra, a Cheese una serata per celebrare il gemellaggio della città con Betlemme

Domenica 17 settembre a palazzo Mathis si terrà un incontro per celebrare il recente gemellaggio tra Bra e Betlemme, dal titolo "solidarietà, amicizia e cooperazione in Palestina". Un’occasione per richiamare il gemellaggio, stipulato il 15 giugno scorso, e l’impegno di entrambe le parti nel renderlo la base su cui costruire progetti concreti. Appuntamento alle 17.

Interverranno Gianni Fogliato, sindaco di Bra, Mr. Nader F.M. Rahil, vicesindaco di Betlemme, un rappresentante di Slow Food, Elena Apollonio (Responsabile Ufficio Cooperazione Città Metropolitana di Torino) Luigi Bisceglia, VIS Palestina (in collegamento dalla Palestina). A seguire degustazione di vino Cremisan illustrata da Luca Cristaldi del Vis e mini buffet.

"Durante il nostro viaggio a Betlemme, avevamo invitato il vicesindaco e una delegazione ad essere presenti durante Cheese, e solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto la conferma della loro partecipazione", spiega Fogliato. "Arriveranno mercoledì 13 e avranno dunque la possibilità di conoscere e vivere Bra e il territorio".

"Questo gemellaggio è particolare perché è non nato dalle due municipalità ma dal basso, dalla cooperazione internazionale fondata su un prodotto della terra, quel vino prodotto in Palestina che faremo degustare per l’occasione", ricorda poi il primo cittadino braidese. " I grandi valori su cui si fonda, come il rispetto dell’ambiente, sono gli stessi che ritroviamo alla base di Cheese. Questa serata è dunque un onore per la città e la manifestazione".

L’evento, su inviti per le personalità coinvolte, si svolgerà nella sala affrescata di palazzo Mathis, che consente l’ingresso a circa 30/40 persone. L’ingresso sarà comunque consentito anche al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima. In caso di necessità, il Comune valuterà se attuare un collegamento video sugli schermi della sala consiglio.