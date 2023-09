Cuneo, rilevazioni dei passaggi sul Viale Angeli. Civallero: "Si colgono tutte le occasioni per ritardare il conteggio"

“Nei mesi scorsi – interviene Franco Civallero, Capo gruppo Forza Italia - ricevetti dall’Assessore Pellegrino l’assicurazione che sarebbero stati eseguiti i controlli rispetto all’affluenza di pedoni e ciclisti su Viale degli Angeli, attraverso l’utilizzo di un sistema informatico già acquistato per l’adozione successiva delle decisioni da assumere rispetto al mantenimento o meno della chiusura dell’importante arteria viaria”.



“Da notizie giornalistiche – rileva Civallero – pare che l’apparecchiatura, già in possesso da mesi da parte dell’Amministrazione comunale, sia entrata in funzione soltanto nei primi giorni di settembre”.



Quindi, le decisioni in merito che avrebbero aiutato gli abitanti di Via Vittorio Bersezio, in particolare e le strade laterali al viale, comprese le scuole ivi insistenti ed il Cottolengo sono rimandate, lasciando la zona imbottigliata nel traffico, preda di una situazione insostenibile.



Vi sono tre quartieri della Città che attendono trepidanti decisioni che non sono più procrastinabili, senza aumentare il malumore tra gli abitanti. “ I risultati che l’Assessore attende dalla tecnologia – precisa Civallero – gli sono stati già forniti, compresi gli orari per le modifiche del traffico veicolare”.



“Con l’imminente riapertura delle scuole – conclude Civallero – ho chiesto dove sarà ubicato il sistema, le modalità di rilevamento e se sarà comparato con le altre strade laterali che ricevono il traffico deviato e se, nell’attesa, non si voglia riaprire il Viale al traffico almeno negli orari più critici”.