Domenica a Envie si disputa il “1° Memorial Stefano capitano per sempre” in ricordo di Stefano Porretta

Stefano Porretta, fisioterapista, deceduto lo scorso 2 giugno a soli 30 in un incidente motociclistico sul versante francese del Colle dell’Agnello,amava lo sport e soprattutto il calcio che aveva iniziato a praticare sin da bambino.

Da anni Stefano giocava nella squadra della Calcistica Enviese, del quale il giovane era capitano con il ruolo di centrocampista, mentre il fratello Simone, oggi vice-allenatore, giocava nel ruolo di terzino.

Stefano indossava la maglia con il numero 8 e veniva chiamato dai suoi compagni di squadra “prof”.

In campo era considerato da tutti un calciatore che non si risparmiava mai nelle azioni e allo stesso tempo era come un fratello per il suo modo di comportarsi con i compagni.

Domenica 10 settembre Stefano sarà ricordato nel “1° Memorial Stefano capitano per sempre” che si disputerà nel campo sportivo comunale di Envie.

Nell’occasione sarà anche ricordato Giovanni Porretta, il papà di Stefano e Simone mancato improvvisamente per un malore lo scorso 20 agosto a 58 anni, mentre era in vacanza con la moglie Paola Secchi.

Il torneo prevede la partecipazione di 12 squadre formate da 12 giocatori, ne scenderanno in campo 6 per ogni partita disputata.

Gianluca Pairone presidente della Calcistica Enviese: “Desideriamo onorare e commemorare Stefano che sarà il nostro 'capitano per sempre'.

Amava la vita in ogni sua sfumatura e, anche se breve, l'ha vissuta con un'intensità, amore e passione straordinari, prima di essere tragicamente strappato via dai suoi cari e da coloro che gli volevano bene, che lo conoscevano ed apprezzavano.

Lo sport, - continua il presidente dell’Enviese - in particolare il calcio, per Stefano erano una vera passione e, proprio con questo attaccamen, vestiva la maglia della nostra squadra trasmettendo ai compagni un grande esempio di altruismo e dedizione. Con passione e competenza ha ricoperto ben tre ruoli nella nostra associazione sportiva: giocatore, preparatore atletico e primo collaboratore del coach, grazie anche alla preziosa collaborazione del fratello Simone.

Sono molto soddisfatto – conclude Pairone - per l’interesse e la partecipazione all’evento in suo ricordo proposto e organizzato grazie all’opera di tutto il team della Calcistica nonché al supporto della famiglia Porretta, del comune di Envie e dei numerosi sponsor che ringrazio per l’indispensabile collaborazione”.

Il torneo prenderà il via alle 9,30 con il ritrovo e la distribuzione dei kit d’iscrizione, tra cui le magliette colorate e i buoni omaggio per degustare il menu del Birrificio della Granda.

Alle 10 sorteggio squadre gironi, alle 10,30 prenderanno il via le partite e la fase a gironi. Nel pomeriggio, alle 16, inizio della fase ad eliminazione; alle 17 si disputeranno le finali e alle 18 saranno effettuate le premiazioni.

Sarà premiato con un trofeo il miglior giocatore e le prime tre squadre classificate.

L’ingresso degli spettatori è libero e per tutta la durata dell’evento sarà adibita un’area ristoro attrezzata in collaborazione con il Birrificio della Granda presente con la sua area ristoro durante tutto l’evento.

Il torneo è senza scopo di lucro. Parteciperanno 3 arbitri, e tutti i giocatori saranno coperti da assicurazione.

Sono state preparate magliette di 12 diversi colori, ciascuna per ogni squadra.

Il presidente della Calcistica Enviese Gianluca Pairone desidera ringraziare tutto il team della squadra, la famiglia Porretta, il Comune di Envie e gli sponsor che hanno permesso l’organizzazione dell’evento: il caffè del Centro di Saluzzo, Mobili Ponzalino, Bus Company, CM noleggi, Gemelli Calvetti, Tecnocasa Revello, La Commerciale di Revello, Cucine Store, abbigliamento My Room, Marco Reynaud decoratore, Fabio consulente auto, agriturismo Tenuta Braida e Cabaret sull’ Aia, tipografia Nuova Stampa Revello, Futuro Case agenzia Carmagnola, Crosetti scavi Revello e tutti i numerosi amici di Stefano che con le donazioni private hanno contribuito economicamente affinché si potesse realizzare il 1° Memorial dedicato al giovane che sarà considerato per sempre dai suoi compagni di squadra il “dodicesimo uomo in campo”.