Fossano: dopo le polemiche Sportification annulla la "Brinda Run" in programma domani

Non avrà luogo, a Fossano, l’evento Brinda Run. La decisione è arrivata da Sportification. Nella giornata di oggi, venerdì, l’associazione organizzatrice ha infatti comunicato la scelta di compiere un passo indietro all’Amministrazione comunale, che una decina di giorni fa aveva accordato all’evento il proprio patrocinio, annullando la manifestazione in programma per la serata di domani, sabato 9 settembre.



Una scelta, quella degli organizzatori, che stando al contenuto della nota ufficiale giunta in Comune sarebbe da ricollegare alle polemiche sollevatesi nelle ultime ore in merito alla formula dell'evento sportivo. La scelta di associare sport e alcol si è infatti attirata le pubbliche critiche arrivate dall'Acat Alcolisti Anonimi di Savigliano, ma anche di alcuni privati, che con espressioni molto dure hanno chiesto un intervento netto da parte del Comune.



Da qui la decisione assunta dal sodalizio, che ha intanto espresso profonda delusione per gli attacchi personali diretti nei confronti dei suoi referenti. Attacchi ritenuti offensivi e ingiustificati, ai quali si controbatte sottolineando come nella Brinda Run non fosse in realtà previsto l’uso di alcolici grazie anche a un importante accordo con un’azienda produttrice di birra analcolica.



L’Amministrazione cittadina ha, come detto, ratificato la decisione e preso atto della sospensione dell’evento. Saranno probabilmente gli stessi organizzatori, in questi giorni, a contattare gli iscritti con ulteriori informazioni.