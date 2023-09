Il nuovo anno all'Istituto Cillario Ferrero di Alba: "Azioni mirate per ridurre la dispersione scolastica"

Un occhio alle criticità del presente, ma anche un'attenzione alle potenzialità tecnologiche del futuro: l'anno scolastico dell'Istituto Cillario Ferrero di Alba si muoverà lungo questi binari, come ci racconta la dirigente scolastica Paola Boggetto.

Come inizia l'anno scolastico?

"In maniera positiva, con l'organico al completo. I fondi del PNRR ci permetteranno di lavorare sulla dispersione scolastica. Apriremo la scuola al pomeriggio, attueremo dei percorsi di potenziamento delle competenze di base, lavorando su piccoli gruppi, attraverso azioni capillari".

Altri investimenti?

"Interverremo sui laboratori delle nostre 3 sedi: ad Alba, in particolare vogliamo realizzare un laboratorio di informatica all'avanguardia per l’approfondimento delle lingue straniere e delle nuove tecnologie. Ci occuperemo in totale di 26 ambienti, con l'idea di creare spazi immersivi che permettano di lavorare sulla tridimensionalità, usando piattaforme sicure”.

L'obiettivo è guardare al futuro.

"Sì, anche all'Istituto eno-gastronomico di Neive rifaremo il laboratorio di pasticceria grazie ai fondi europei e della Fondazione CRC. Le attività non mancano, gli studenti dell'indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale svilupperanno progetti legati alla cultura idroponica con l'obiettivo di avere una scuola più verde. Decine di ragazzi sono in Erasmus a Valencia per un mese, grazie alla collaborazione dell'Apro".

Quali sono le altre priorità?

"Vogliamo programmare attività che coinvolgano il più possibile gli alunni. Il Covid li ha resi fragili, isolati e ci manifestano un disagio. Non basta lo sportello di ascolto che vogliamo comunque rinforzare, servono idee, programmi, iniziative extracurriculari che rafforzino l'approccio relazionale. Una possibilità potrebbe essere il laboratorio teatrale”.