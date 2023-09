Delegazione serba ospite del sindaco Marco Bailo per studiare la comunità energetica rinnovabile di Magliano Alpi

Magliano Alpi si riconferma modello di riferimento per la sua Comunità Energetica Rinnovabile non solo in Italia ma anche all'estero.

Per conoscerla e studiarla, negli scorsi giorni, è giunta a Magliano Alpi una delegazione dalla Serbira. Il gruppo di 26 persone era composto da funzionari dell’Agenzia per l’Energia e il Ministero dell’Ambiente della Repubblica di Serbia, invitati e accompagnati dal gruppo di ricerca del Politecnico di Torino, guidato dal Prof. Loris Servillo.

L’occasione è stata utile per approfondire le tematiche ambientali legate alla transizione energetica con l'illustrazione del progetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili, realizzato a Magliano Alpi.

Non è la prima volta che una delegazione straniera viene ospitata dal sindaco Marco Bailo per conoscere la CER maglianese. Già lo scorso autunno, infatti, un gruppo di tecnici della Lettonia aveva raggiunto il comune per conoscere e studiare il mondo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

"Una grande occasione – racconta il sindaco Marco Bailo – che mantiene costanti i nostri rapporti con il Politenico di Torino e con l’Energy Center del Politecnico, a garanzia della bontà del progetto innovativo realizzato, che ha il pregio di essere il primo in Italia, e soprattutto a livello internazionale, ci permette di capire meglio quali siano le strategie energetiche degli altri paesi rispetto all’Italia. Abbiamo capito infatti, che la Serbia sta cercando di abbandonare la produzione di energia legata alle centrali a carbone, in quanto decisamente inquinante, e sta puntando i propri investimenti pubblici e anche quelli provenienti dal settore privato, sulle energie rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico e sull’idroelettrico."

All’evento era presente anche la Fondazione CRC, con relatore Andrea Alfieri, prima fondazione bancaria privata in Italia ad aver creduto e sponsorizzato con propri fondi la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, oltre all’ingegner Sergio Olivero in video collegamento dalla Corea del Sud per un convegno sempre a tema CER e Luca Barbero, titolare e coordinatore del gruppo GOCER.

La giornata è terminata con la visita al Museo del Cappello Militare, presso il palazzo della biblioteca di Magliano Alpi, in cui la delegazione serba ha donato il tipico cappello utilizzato dall’esercito serbo durante la Prima guerra mondiale.