Inaugurata la statua bianca della Consolata accanto alla cappella del cimitero di Saluzzo

Benedetta ed inaugurata questa mattina dal vescovo Cristiano Bodo la statua bianca della Madonna Consolatrice. E’posta al culmine di un basamento accanto alla cappella del cimitero o chiesa della Madonna di Loreto, sulla strada provinciale in direzione Pinerolo, ben visibile da chi entra in Saluzzo.

Di foggia moderna, si ispira all’icoogtafia della Consolata e raccoglie la devozione verso la Consolata, espressa da secoli dalla popolazione saluzzese.

Presenti il sindaco Mauro Calderoni con il vicesindaco Franco Demaria e il capitano della Compagnia dei Carabinieri saluzzese Davide Basso.

Il posizionamento della statua è avvenuto dopo la fine dei lavori di restauro e manutenzione a carico della piccola chiesa eretta nel ‘600 intorno a un pilone votivo, detto il “pilun del Cuni”, a lato del complesso cimiteriale che venne poi realizzato nel 1787.

Il cantiere è stato finanziato da fondi CEI, grazie alle quote dell’8xmille, come lo sarà il prossimo al via, annunciato dal vescovo Bodo.

Partiranno a breve i lavori riguardanti il santuario della Consolata, in zona Sant'Agostino. Una chiesa ottenuta nel 1912 dalla fusione di due edifici sacri preesistenti: l’antica chiesa di San Martino (risalente al 1100 e poi diventata oratorio della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù di cui si conserva il campanile a pianta quadrata) e l’adiacente cappella della Consolata, costruita nel 1600.

Costo stimato dell’intervento 275 mila euro circa.