Incidente a Savigliano alla "rotatoria del sole": ferito un ciclista

Incidente poco dopo le 16.30 di oggi 8 settembre a Savigliano. Coinvolte una vettura Suzuki Baleno, proveniente da Corso 24 maggio, e una bicicletta, che procedeva da via Suniglia.

L'impatto è avventuto all'altezza della "rotatoria del sole", per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, che sta effettuando i rilievi per stabilire dinamica e responsabilità.

Il ciclista è rimasto ferito, anche se fortunatamente non in modo grave. E' stato portato all'ospedale della città in codice giallo. Nessuna conseguenza, invece, per la donna alla guida dell'auto.