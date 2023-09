Mezzo pesante finisce fuori strada e si schianta contro un albero a Piano Quinto [FOTO]

Un mezzo pesante è finito fuori strada sulla statale 21 del Colle della Maddalena all'altezza di Piano Quinto, a Gaiola. Il mezzo stava percorrendo la strada verso valle. E' uscito dalla carreggiata sfondando il muretto e la rete di cinta di un'abitazione privata e finendo poi violentemente contro un albero.

Per fortuna il camion non ha coinvolto altri veicoli, ma in molti risollevano il problema della sicurezza della statale 21. A poca distanza c'è la scuola di Piano Quinto, da cui partono, durante l'anno scolastico, i pullmini che trasportano i bambini.

Vengono segnalati disagi e rallentamenti alla circolazione. Sarà probabilmente necessario chiudere un tratto di statale durante le operazioni di recupero del mezzo.