Le previsioni per il fine settimana: ancora tempo stabile e dal sapore estivo

L'alta pressione si appresta a ritornare con i suoi massimi proprio sull'Italia nei prossimi giorni, facendo aumentare ancora le temperature soprattutto in quota e tenendo lontano le perturbazioni atlantiche. Il fatto poi di essere ormai quasi all'equinozio rende più difficile lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle zone alpine.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Da oggi venerdì 8 a martedì 12 settembre. Sole e cieli sereni saranno protagonisti ancora per i prossimi giorni, con solo qualche nube pomeridiana sui rilievi alpini che occasionalmente potranno produrre isolati piovaschi.



Temperature in aumento almeno fino a domenica, poi stazionarie o in leggero calo per lo smorzamento dell'alta pressione. I valori massimi raggiungeranno i 31/32 °C proprio tra domenica e lunedì, e le minime arriveranno fino 20/21 °C, anche qualcosa in più sulle coste liguri. Anche in montagna temperature gradevoli nel weekend.



Venti assenti o deboli a regime di brezza. Possibile qualche rinforzo locale sulla Liguria, Langhe e alessandrino.



Da mercoledì 13 settembre. Con il calo dei geopotenziali le correnti in quota tenderanno a divenire più occidentali con prime infiltrazioni di aria umida atlantica e copertura nuvolosa via via più estesa, ma che almeno fino a fine settimana non porteranno piogge significative. Temperature in calo, ma sempre nella norma del periodo.



Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/



Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/647-Stagionali_Settembre_2023.html



Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona