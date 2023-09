L'artista ha problemi di salute: annullato il concerto a Cuneo di Francesca Michielin

Francesca Michielin deve fermarsi. I suoi problemi di salute hanno portato ad annullare anche i concerti di settembre, dopo che già erano stati annullati i suoi impegni sul palco programmati ad agosto.

Aveva promesso di ritornare ad esibirsi, ma ma i medici le hanno consigliato di fermarsi ancora un poì. Così, tra le altre date, salta anche quella del 17 settembre a Cuneo, come annunciato dall'associazione All4U, organizzatrice del Connessioni Festival, dove l'artista veneta sarebbe stata l'ospite di punta.

L'annuncio con questa nota: "Per tutti coloro che hanno acquistato in prevendita il biglietto per il concerto, che era previsto il 17/09, riceveranno una comunicazione da Mail Tiket (www.mailticket.it) per ottenere il rimborso. Tutto lo staff dell’Associazione culturale All4U Abbraccia forte Francesca e le augura una pronta guarigione. Nelle prossime ore presenteremo tutto il programma dettagliato della kermesse; siamo certi che nonostante la cancellazione del concerto di domenica 17 sarà una edizione strabiliante e non mancheranno le sorprese e i colpi di scena!"