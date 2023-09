Cuneo, dietrofront della maggioranza sulla nuova nomina di Silvano Enrici?

“Alla fine non se ne farà niente perché una parte della maggioranza non ne vuole sapere”. Così il consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti) si è espresso in merito a quella che parrebbe essere la brusca conclusione dell’iter che avrebbe dovuto portare il collega di maggioranza Silvano Enrici (Centro per Cuneo) fuori dal Consiglio comunale a seguito della nomina a un incarico fiduciario legato alle infrastrutture della città.



Dell’intenzione della sindaca Patrizia Manassero il nostro giornale aveva dato conto nei giorni scorsi. Conditio sine qua non dell’investitura sarebbe però stato l’accordo di tutta la maggioranza. Un’intesa che, secondo lo stesso Boselli, non si sarebbe perfezionata: “La sindaca voleva – sottolinea il consigliere degli Indipendenti – , ma solo se tutti fossero stati d’accordo: in sostanza ha illuso per mesi Enrici e Centro per Cuneo, che davano la nomina come ormai fatta”.



Sulla materia oggetto dell’incarico Enrici collabora con gli uffici comunali ormai da parecchio tempo in qualità di “consigliere con delega”. E la stessa sindaca, commentando l’idea della nomina, ne aveva lodato le capacità. Né la prima cittadina, né il diretto interessato hanno per ora voluto confermare o commentare la faccenda. Ma quest’ultimo sembrerebbe non aver fatto mistero della propria delusione per il passo indietro.



Del tema, inevitabilmente, si parlerà nel Consiglio comunale della prossima settimana.