"Grazie al reparto di Ginecologia dell'Ospedale Civile SS. Annunziata di Savigliano"

Egregio direttore,

io e la mia splendida famiglia desideriamo ringraziare di cuore il personale medico, le infermiere, l'equipe della sala operatoria e tutti i componenti del reparto di Ginecologia dell'Ospedale Civile SS. Annunziata di Savigliano, per la professionalità dimostrata,la cortesia e non ultima l'infinita pazienza che hanno avuto in occasione della mia permanenza presso il loro reparto.