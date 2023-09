Inaugurata la nuova scuola primaria di San Rocco di Bernezzo [FOTO]

Lunedì 11 settembre i bambini e le bambine della primaria di San Rocco di Bernezzo torneranno alla normalità. Inizieranno infatti l'anno scolastico nella nuova scuola inaugurata oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, in piazza Don Mario Giordana.

Stesso luogo del vecchio edificio che è stato abbattuto e ricostruito grazie ad un finanziamento regionale di 1.8 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti di essere giunti a questo momento – commenta il primo cittadino Lorenzo Bono –. Lo siamo per vari motivi. Prima di tutto perché sono stati rispettati i tempi, anzi anticipati. In un anno e mezzo è stata costruita una scuola nuova e bella, ma soprattutto sicura che rispetta le normative antisismica e antincendio. Poi è una scuola all'avanguardia anche dal punto di vista digitale grazie ad investimenti nelle nuove tecnologie per garantire modalità di apprendimento al passo coi tempi. Una vera gioia per l'amministrazione e per tutto il Comune”.

Il vecchio edificio era stato abbattuto il 16 febbraio 2022 e i piccoli alunni sono stati ospitati da gennaio 2022 nelle aule provvisorie dei locali dell'oratorio parrocchiale.

All'inaugurazione hanno partecipato anche il consigliere Regionale Paolo Demarchi, l'assessore Provinciale Mauro Astesano, l'onorevole Monica Ciaburro ed i sindaci dei comuni della Valle Grana.