A Carrù lo spettacolo di beneficenza "Altri sguardi"

Dopo il grande successo a Farigliano nei mesi di marzo e agosto appena trascorsi lo spettacolo “Altri sguardi “, prosegue il suo percorso di beneficenza in favore della ricerca sul cancro, abbinato alla” Maratona Per Elisa “, in ricordo e memoria di Elisa Raspino, Charity per la Fondazione piemontese per la ricerca di Candiolo.

La serata, che si svolgerà a Carrù nel Teatro Vacchetti il 14 settembre alle ore 21, è dedicata, oltre che a Elisa, a tutti coloro che, purtroppo, sono stati sconfitti dalla malattia.

L’idea nasce in seguito all’incontro tra Ilva Fontana, regista e attrice e la giornalista, blogger e divulgatrice scientifica Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina. In seguito, grazie alla fiducia accordata al progetto dal Comune di Farigliano, è stato messo in scena questo spettacolo per essere portato in giro in una tournèe di sensibilizzazione e informazione su questo importante argomento.

“Tutti noi cercavamo il modo di trasformare i lutti personali provocati da questa grave malattia in qualcosa di positivo, che potesse aiutare a superare la difficoltà - racconta Ilva Fontana autrice dello spettacolo - così quando ho incontrato la famiglia di Elisa Raspino mi sono innamorata delle persone e della loro iniziativa ed è nato l’embrione di questo spettacolo che ha come fulcro la poesia e l’arte, in particolare delle donne.”

A sostenere attivamente la raccolta di fondi per Candiolo sarà presente la preparatissima Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina e impegnata da tempo a sostegno di questa Charity e autrice di un libro per la prevenzione dal titolo “Confessione di una vitamina” .

La magia dello spettacolo, viene suggerita dalla recitazione di poesie da parte di Ilva Fontana, Elma Casetta e Maria Amato accompagnate dalle coreografie dalle ballerine del gruppo Danza Centro Sportivo Val Maira e dalla musica di Roberto Tomasini. Artisti in sostegno della ricerca per fare sì che il cancro venga combattuto con nuove e affilatissime armi Un ringraziamento particolare al Comune di Carrù a Giorgio Pellegrino e a tutti quelli che hanno aiutato e sosterranno con la loro presenza.

L’ingresso è libero, eventuali offerte verranno devolute alla “Maratona per Elisa,” Charity per la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.