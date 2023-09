Incontri, show-cooking e barbecue per il primo “Meating” a Savigliano

Fervono i preparativi per la prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude – Percorsi di carne bovina Piemontese”, la nuova manifestazione ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano che si svolgerà venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in piazza del Popolo. Nella tre giorni saranno numerose, infatti, le possibilità di scoprire le caratteristiche uniche della carne di razza bovina Piemontese e i suoi molteplici utilizzi in cucina.



Tra le tante iniziative in programma, ci sono gli incontri e gli show-cooking che verranno organizzati in un’apposita area del percorso fieristico e in cui saranno protagonisti chef, macellai, esperti e nutrizionisti per coinvolgere il visitatore a 360 gradi nel mondo della Piemontese e accompagnarlo, passo dopo passo, a vivere esperienze di gusto e momenti informativi. La partecipazione ai diversi momenti è a ingresso gratuito.



È possibile consultare il sito internet https://www.entemanifestazioni.com per reperire le informazioni aggiornate sugli appuntamenti.



Non potranno mancare, inoltre, innumerevoli possibilità per deliziare il palato: in particolare, il visitatore potrà consumare un pasto a base di carne grigliata cucinata dai cuochi di “Smoke’N’Roll”, esperti che hanno fatto della cucina BBQ (Barbecue) una vera e propria “arte” e che la porteranno in scena davanti l’Ala Polifunzionale, dove per tutto il giorno cucineranno differenti tipologie di carni piemontesi. In alternativa, si potrà optare per un pasto nell’area street food, dove sarà possibile trovare il meglio dell’offerta gastronomica da passeggio tipica italiana.



Oltre a prendere parte ai diversi momenti che animeranno l’evento, i visitatori potranno anche aggirarsi tra gli espositori di eccellenze enogastronomiche, piemontesi ma anche provenienti da altre regioni italiane, da cui sarà possibile acquistare prodotti tipici e sfiziosi.



“La comparsa sulla scena di un nuovo evento – commenta Antonello Portera, sindaco di Savigliano – rappresenta sempre un elemento positivo. Significa vitalità della città, fermento organizzativo e visitatori in arrivo anche da fuori, con le ricadute economiche che ne conseguono. Ma in questo caso c’è un elemento in più per gioire: la kermesse messa in piedi dalla Fondazione Ente Manifestazioni pone al centro la valorizzazione di un elemento d’identità del nostro territorio, la carne di razza bovina Piemontese. L’agricoltura rappresenta un pilastro centrale nell’economia saviglianese e cuneese, e l’allevamento zootecnico ne costituisce un’indiscussa eccellenza. Il dovere che abbiamo è quello di valorizzare la carne dei nostri allevatori, tutelarla e promuoverla. MEATING va proprio in questa direzione, con annunciati momenti di degustazione, riflessione e cultura sul tema. Abbiamo davanti la prima edizione della kermesse, ma siamo certi che, visti i presupposti, l’evento diventerà in poco tempo un appuntamento consolidato e un marchio di valore nel panorama delle manifestazioni saviglianesi”.



“Con questa nuova manifestazione l’obiettivo è duplice: da un lato promuovere al meglio quella che è un’eccellenza gastronomica del nostro territorio, la carne Piemontese e, dall’altro, animare Savigliano con un’iniziativa in grado di attrarre turisti da ogni angolo della provincia e non solo facendo conoscere loro le bellezze che è capace di offrire la città e le tante realtà economiche e commerciali che vi operano – spiega Agostino Gribaudo, referente dell’Ascom di Savigliano – . Siamo fiduciosi, infatti, che MEATING saprà trasformarsi in un eccezionale volano per i numerosi pubblici esercizi, ma non solo, che specie nei mesi autunnali sono tornati finalmente a godere del positivo afflusso di visitatori desiderosi di scoprire in profondità le nostre tradizioni e unicità”.



Oltre al sostegno di numerosi sponsor privati e fondazioni bancarie MEATING è organizzato con la collaborazione della neo-nata associazione culturale “Savigliano In.Contra”, presieduta da Alessandro Todeschelli, che intende sviluppare e promuovere attraverso l’incontro un percorso di collaborazione, supporto e propulsione alle realtà già esistenti sul territorio, per accrescere la sensibilità dei cittadini di Savigliano sulla valorizzazione di tematiche d’interesse agricolo, culturale, turistico, storico e paesaggistico.



Ecco, nel dettaglio, il calendario degli incontri dimostrativi e degli show-cooking con gli orari e una loro breve descrizione.