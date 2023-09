La cuneese Martii al debutto come cantante: con "Imparerò" racconta la sua rinascita dopo il buio

Martii. E' il suo nome d'arte.

Lei, in realtà, è Martina Giordano, splendida 22enne cuneese, ex pallavolista, ora runner e studentessa di Biologia all'Università di Genova.

Due sole costanti nella sua vita: il canto e la famiglia. Mamma Lara Bianco, papà Davide e Beatrice, sorella e amica, sono i suoi primi e più convinti fan.

Non hanno mai smesso di supportarla in questo lungo anno che ha portato alla realizzazione di un sogno: il prossimo 15 settembre, su tutte le piattaforme digitali, uscirà e sarà scaricabile il brano scritto e interpretato proprio da Martina.

Si intitola "Imparerò" e oggi è uscita una breve anteprima.

Ma cosa rappresenta questo brano? Cosa ha imparato e, soprattutto, imparerà Martina?

E' lei a risponderci: "Ho imparato ad accettare me stessa. Certo, sto ancora imparando a farlo, è un percorso continuo. Il titolo, infatti, è al futuro. Questo testo autobiografico, che ho scritto aiutata dalla bravissima Chiara De Bartolo, è esattamente ciò che volevo dire. Parla di me, della mia malattia. Ho sofferto di disturbi dell'alimentazione, ma ne sono uscita e spero di poter aiutare altre persone ad affrontare le proprie insicurezze e a credere in se stesse. E' difficile essere caricata di aspettative, sentirsi sempre sotto giudizio, dover essere perfetta perché gli altri, o forse tu stessa, si aspettano questo da te. Sono crollata e ora mi sento rinata. Voglio poterlo condividere con chi vorrà ascoltarmi".

Un'opportunità arrivata per caso, sicuramente in modo inaspettato, come quasi sempre accade con le cose più belle. Intonata, una bella voce, un bel timbro, Martina non ha mai studiato canto, ma spesso si è esibita in qualche locale della Liguria, anche per mettersi da parte qualche soldo o togliersi qualche sfizio senza pesare sempre sulla famiglia.

Qualcuno, una sera, le ha fatto un video. Inoltro dopo inoltro, è finito nelle mani giuste, quelle della casa discografica Cosmophonix di Mantova, che l'ha contattata ormai più di un anno fa. Una collaborazione bella, che si è concretizzata con la registrazione e ora l'uscita del brano Imparerò. "Sono stati tutti splendidi. Cosmophonix è una casa discografica che crede molto nei giovani e ha da subito creduto fortemente in me. Sono stata supportata in ogni fase del lavoro, che è molto più complesso di quanto si possa immaginare. Siamo solo all'inizio di un progetto più grande, ma tempo al tempo. Di sicuro inizierò a studiare canto. Ora però mi godo questo bellissimo momento. Amo tanto questa canzone e spero che sia lo stesso per quelli che la ascolteranno".