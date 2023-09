Autostrada Torino-Savona, tornano i cantieri nel fine settimana: attenzione ai lavori

Anche se siamo nel weekend che precede la riapertura delle scuole, complici le previsioni meteo che indicano un sabato e domenica di bel tempo si prevede che saranno molti i cuneesi a spostarsi ancora verso il mare nelle prossime ore.

Per questo ricordiamo che sulla A6 Torino-Savona sono tanti i cantieri che, dopo la pausa estiva, tornano ad essere attivi anche durante il fine settimana. Dunque, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Ecco l'elenco dei cantieri attivi:

Direzione Savona

tra Ceva e Millesimo dal km 95+750 al km 97+115, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per ripristino pendio dal 15/05/2023 al 31/12/2023;

tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/12/2023;

tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per interventi di adeguamento sismico sul viadotto Moia dal 28/11/2022 al 31/12/2023;

tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+850, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per interventi di adeguamento sismico del viadotto Bormida di Pallare sud, dal 31/08/2023 al 30/06/2024;

tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/12/2023(*).

Direzione Torino