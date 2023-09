Cuneo Granda Volley: via domani (9 settembre) la campagna abbonamenti

Da sabato 9 sarà attiva la vendita online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it), mentre da lunedì 11 sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento presso la sede di via Bassignano 14 (lunedì-venerdì ore 9-12 e 14,30-18). Giovedì 14, in occasione dell'allenamento congiunto con la Lpm Bam Mondovì (ore 18,15), sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta fino alle 20. Martedì 19, mercoledì 20, martedì 26 settembre e mercoledì 4 ottobre la biglietteria in sede sarà aperta fino alle 20.



La prima partita casalinga sarà quella di domenica 15 ottobre contro le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre il fine settimana successivo al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta arriverà l'ambiziosa Vallefoglia guidata dagli ex Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli.



Grazie alla partnership con il Paulaner Oktoberfest Cuneo, che ospiterà la presentazione di prima squadra e settore giovanile giovedì 28 settembre alle 18,45, tutti coloro che effettueranno prenotazioni online per il Paulaner Oktoberfest Cuneo (21 settembre - 8 ottobre) riceveranno un coupon sconto del valore di 5 euro utilizzabile per acquistare online sul sito www.liveticket.it biglietti per match di regular season della Cuneo Granda Volley. Il coupon sconto non è cumulabile con altre iniziative.



«In una stagione con tante novità dentro e fuori dal campo, nella campagna abbonamenti abbiamo voluto dare continuità - ha detto Giorgio Balsamo, sales marketing manager Cuneo Granda Volley - . Grazie alla sinergia con numerosi partner, aziende ed enti che credono nel progetto di Cuneo Granda Volley, gli appassionati di pallavolo femminile potranno godere di importanti agevolazioni per assistere alle partite in tribuna rossa. Da sabato con l'inizio degli allenamenti congiunti in vista del debutto in campionato ci prepariamo a lasciare il segno in campo; l'invito ai nostri sostenitori è di abbonarsi e fare altrettanto sugli spalti»



Di seguito tutte le informazioni sugli abbonamenti:

TRIBUNA GOLD NUMERATA (accesso a parcheggio riservato e alla sala vip)

Intero: € 350; Ridotto: € 250

Ingresso singolo intero: € 35; Ridotto € 25



TRIBUNA VERDE NUMERATA E CURVA VERDE (TRIBUNA DIETRO LA TRIBUNA STAMPA)

Intero: € 150; Ridotto: € 110

Ingresso singolo intero: € 18; Ridotto: € 15



TRIBUNA ROSSA

No abbonamento

Ingresso a prezzo variabile



CURVA

Abbonamento Ridotto Crazy Cats: € 70

Ingresso singolo ridotto Crazy Cats: € 8



PACK FAMIGLIA (disponibile in tribuna verde numerata e curva verde)

Due genitori e un figlio (14-21 anni) € 350

Un genitore e un figlio (14-21 anni) € 220

Due genitori e due figli (14-21 anni) € 400

Un genitore e due figli (14-21 anni) € 300



Under 14 biglietto omaggio, 14-21 anni biglietto ridotto



Tutte le convenzioni attive per la stagione 2023/2024, che verranno comunicate a breve, daranno diritto all'acquisto del biglietto ridotto.



Le persone con disabilità hanno diritto all’ingresso omaggio inviando il certificato di invalidità entro due giorni prima della gara a biglietteria@cuneograndavolley.it; ha diritto al biglietto omaggio anche l’accompagnatore.