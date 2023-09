Lpm Bam Mondovì: il test allenamento con il Volpiano termina 4-1 (VIDEO)

Primo allenamento congiunto per il Puma targato Marco Gazzotti. La Lpm Bam Mondovì questa sera ha ospitato la formazione del Volpiano (B1) per un test utile per prendere confidenza con il ritmo gara, ma soprattutto per oliare gli ingranaggi di gioco della squadra rossoblù.

Le Pumine hanno lasciato intravedere già buone intese, anche se c'è ancora tanto da lavorare. Impressioni positive per i volti nuovi del Puma, compresa la banda statunitense Kristin Lux, aggregatasi al resto delle compagne solo da pochi giorni. Coach Gazzotti ha fatto ruotare tutta la squadra, con risposte più o meno soddisfacenti. Insomma, la strada sembra quella giusta, anche perchè il Puma ha dimostrato di avere comprensibilmente ampi margini di miglioramento.

Bene anche il Volpiano, che ha messo in mostra ottime doti difensive. Questo primo test, il cui risultato finale è ovviamente poco rilevante visto il periodo, è terminato 4-1 per la Lpm con i seguenti parziali: 25-16; 25-21; 22-25; 25-10; 15-9. Nel video alcuni momenti del test odierno: