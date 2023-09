Roma, inseguimento dopo furto in appartamento: arrestati tre sudamericani

(Adnkronos) - Sono stati arrestati dai carabinieri oggi al termine di un rocambolesco inseguimento in auto per le vie di Roma i tre malviventi di origine sudamericana che avevano messo a segno un furto in un appartamento all'Infernetto. I tre responsabili sono stati intercettati dai militari dell'Arma dopo aver compiuto il colpo e si sono dati alla fuga.

L'inseguimento è andato avanti per una ventina di km e si è concluso in via delle Azzorre, quando le auto dei carabinieri sono riuscite a interrompere la folle corsa dei ladri. Nel corso dell'operazione una delle vetture dei carabinieri è andata a scontrarsi contro un albero. I due militari dell'Arma che si trovavano a bordo sono stati portati al 'Grassi' di Ostia per accertamenti.