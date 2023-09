A Canale è pubblico il progetto di un nuovo polo commerciale

Sul sito del Comune di Canale è accessibile con i passaggi 'Amministrazione Trasparente' e a seguire 'Pianificazione e governo del territorio', il Piano Esecutivo Convenzionato per attuazione nell’area T2.Ric del Piano Regolatore di un insediamento artigianale e commerciale nella zona della rotatoria dell’Arneis, sulla SR29.

Nei due lotti in questione il committente, la Franco Barberis Impianti Costruzioni S.p.A, andrà a costruire alcuni fabbricati e le relative opere di urbanizzazione.

Nel Lotto 1, di superficie media commerciale di 1360 mq complessivi, sorgeranno una struttura di vendita alimentare di circa 900 mq e una struttura commerciale extra alimentare di 390 mq.

Nel Lotto 2 si realizzerà una struttura di vendita extra alimentare da 560 mq e un complesso turistico ricettivo da 1254 mq.

È previsto nel complessivo del progetto un piazzale adibito a parcheggio tra l’area commerciale e l’esistente centro sportivo, con il quale, è indicato nella relazione illustrativa, “si intende creare una sinergia”.





Presentati e accessibili i rilievi planimetrici e fotografici, le relazioni paesaggistiche, geologico-geotecniche e idrologiche, le valutazioni di impatto acustico, di viabilità e di invarianza idraulica.

Si renderanno senz’altro necessarie alcune variazioni alla viabilità e sicuramente una messa in sicurezza degli accessi pedonali all’area, giacché sorgerà a ridosso di un’arteria ad intenso traffico veicolare.

Il sindaco di Canale Enrico Faccenda ha commentato: “Ci tengo a precisare che non era nelle nostre volontà questo progetto, le cui autorizzazioni derivano da un iter amministrativo precedente. Con molti altri interventi abbiamo sempre cercato di tutelare gli esercizi commerciali del centro storico, ma in questa situazione di deregolamentazione non possiamo opporci. Non siamo di fronte ad un maxi complesso commerciale e nel nostro intervento siamo riusciti a condizionare alcune scelte progettuali, con richieste di attenzione alla compatibilità ambientale, alla sostenibilità e alla sicurezza, che l’azienda ha recepito”.

Non si conoscono ancora i tempi di avvio lavori.