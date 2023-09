A Paesana ha aperto “Turviaggi”, l’agenzia capace di dare corpo e vita ai sogni

Forse è anche per questo che nel pomeriggio di sabato 9 settembre sono stati in tanti a voler essere presenti all’inaugurazione di “Turviaggi”, la nuova agenzia di viaggi che sorge in via Roma, a Paesana, e che al suo timone ha la trentenne Francesca Turina, paesanese d’adozione, innamorata di questo paese e del territorio, con dentro una “voglia di fare” che definire invidiabile è probabilmente riduttivo.

Come invidiabile sono l’esperienza di Francesca, maturata in 10 anni trascorsi in due agenzie di viaggi del Saluzzese ed il suo portafoglio clienti.