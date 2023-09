Cascina in fiamme nella notte a Saluzzo: salvi i cavalli ricoverati sotto il portico andato distrutto

I vigili del fuoco hanno lavorato otto ore per spegnere il grosso incendio che ha distrutto il fienile di una cascina, in via della Croce 25 a poca distanza dal centro storico di Saluzzo.

L'allarme è scattato alle 22 di venerdì 8 settembre e le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino alle 6 di questa mattina, sabato 9 settembre.

Viste le dimensioni dell'incendio sono intervenute in appoggio ai vigili del fuoco di Saluzzo, anche i vigili volontari di Racconigi e Savigliano e l'autoscala di Cuneo.

L'incendio ha coinvolto un fienile al cui interno vi erano circa 200 rotoballe. Sotto il portico erano ricoverati una ventina di cavalli che sono stati tutti portati in salvo. Il tetto è andato distrutto e le fiamme hanno lambito anche l'abitazione adiacente che però è stata salvata.

Nessuna persona coinvolta.