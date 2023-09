Domato l'incendio al River's Ranch di Saluzzo: “In un attimo le fiamme hanno avvolto il fienile” [FOTO]

Poteva andare peggio. Ma grazie alla prontezza dei vicini di casa sono stati contenuti i danni al maneggio River's Ranch di Saluzzo, in via della Croce 27 dove fortunatamente non sono stati coinvolti gli animali: nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 settembre il fienile con 200 rotoballe ha preso fuoco, probabilmente per autocombustione. Il vasto incendio ha distrutto il portico e lambito l'abitazione. Fortunatamente i cavalli ricoverati nei box adiacenti, circa una ventina al momento del fatto, sono tutti sani e salvi.

Arrivando all'azienda agricola si vede ancora il fumo alzarsi dalle rotoballe spostate in un campo attiguo.

Il maneggio, che ospita complessivamente una trentina di cavalli, nell'azienda agricola di Bruno Ballario, di cui la parte ranch gestita dalla figlia Erica è concessa in uso all'associazione dilettantistica Gimkana Western per le attività sportive è molto conosciuta in Piemonte e dagli appassionati di sport equestre: fanno monta americana, sono specializzati in gimkana, gestiscono una pensione per cavalli, hanno un campo al coperto di 450 metri quadri e ospitano anche diverse competizioni.

Sono tra i portacolori sabaudi nelle competizioni. Bruno Ballario ieri sera infatti non c'era, perchè impegnato a Cattolica alle finali del Campionato Italiano e del Trofeo delle Regioni di Gimkana Western Fitetrec-ANTE con sette dei circa trenta cavalli ospitati dalla struttura. Appena ha saputo dell'incendio è tornato a Saluzzo per assicurarsi che gli animali stessero bene. Non ha dormito tutta la notte e questa mattina è all'opera per lo sgombero delle macerie.

Fondamentale è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo, prontamente giunti sul posto con i colleghi volontari di Racconigi e Savigliano e l'autoscala di Cuneo. Hanno lavorato per otto ore, dalle 22 di venerdì alle 6 di questa mattina per spegnere le fiamme e bonificare l'area.

“Alle 21.10 di ieri sera nel ranch c'era ancora gente e tutto era a posto" afferma Ballario, che ha aperto la struttura nel 2014.

Il vicino di csa che abita l'appartamento sullo stesso piano, il cittadino svizzero Evaristo Cipolla, racconta che tutto è accaduto in un attimo: “Intorno alle 21.30 ho sentito dei crepitii e subito ho pensato a dei fuochi d'artificio, come spesso accade in un locale nelle vicinanze che organizza matrimoni. Non ho sentito nessun nitrito. Ma poi mi sono affacciato e ho visto immediatamente le fiamme nel fienile. Erano nella parte esterna più lontana dall'abitazione. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco. Sono rimasto davvero impressionato perchè in pochi minuti l'incendio ha preso corpo arrivando ad attaccare la casa. Ha preso fuoco una persiana e parte del tetto”.

I box che ospitavano i cavalli erano molto vicini al fienile colpito dall'incendio, ma si sono salvati. Durante le operazioni di spegnimento sono stati comunque allontanati per sicurezza. I proprietari, tante famiglie con bambini, sono accorsi al maneggio per assicurarsi delle condizioni degli animali, che ora hanno già fatto ritorno nei box.

“Sono rimasto colpito dalla partecipazione del vicinato – conclude Cipolla - subito accorso per essere d'aiuto"

"Un plauso ai vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente e hanno fatto un gran lavoro"- sottolinea Ballario.