Lunedì l’addio a Nino Garzino, ultimo partigiano dell’Anpi Saluzzo

Si svolgerà lunedì 11 settembre alle 15,15, in duomo a Saluzzo, il funerale di “Nino” Domenico Garzino, morto ieri (venerdì 8 settembre) all’età di 100 anni.

Era presidente onorario dell’Anpi Saluzzo, di cui era l’ultimo partigiano vivente che ha fatto la Resistenza.

Originario di Sampeyre, nato il 31 gennaio 1923, ha combattuto in val Varaita ed ha fatto parte della Resistenza dal agosto 1944 al 15 maggio 1945, nella seconda divisione alpina “Giustizia e Libertà”, partecipando anche alla liberazione di Savigliano.

Fino agli ultimi anni è stato un testimone partigiano nelle scuole cittadine dove raccontava agli studenti la sua esperienza: per fare memoria, far conoscere episodi della guerra, sottolineandone i valori per cui si combatteva e l’importanza dello schierarsi.

”Di lui ho tantissimi ricordi - afferma Giorgio Rossi presidente Anpi Saluzzo –. Era un grande personaggio, con la volontà indomita di testimoniare. Mi piace in particolare ricordare una recente intervista che alcuni studenti del Denina Pellico, Rivoira, gli fecero poco tempo fa, a casa. Nella notte assemblarono il tutto per proiettare l’indomani, nell’aula magna dell'istituto la videoconferenza del partigiano Nino.

Mi colpì l’assoluta attenzione alle sue parole da parte dei giovani allievi. Non c’erano telefoni accesi, né distrazioni. Era calamitante per loro la sua esperienza. Stanotte, via whats app, in qualità di presidenti Anpi ho ricevuto le condoglianze da parte di uno di questi ragazzi, autori del video. Mi ha fatto molto piacere. E’ una partecipazione molto significativa".

Nino Garzino che era stato impiegato al Consorzio Agrario di Cuneo e sposato con Catterina Demarchi, lascia i nipoti Gianna e Gianpiero con le loro famiglie e i parenti.

Eventuali offerte in sua memoria andranno all’Opera San Vincenzo di Saluzzo. Il rosario domani sera, domenica 10 settembre alle 17,30 in Duomo, nella Cappella del Santissimo.