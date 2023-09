Secondo l'esperto, i giusti mobili per ufficio migliorano l'efficienza del posto di lavoro

Nel panorama lavorativo contemporaneo, i mobili per ufficio sono disponibili in molti stili diversi. Si va dal design eccentrico e accattivante a quello incentrato sulla funzionalità pratica.

La scelta dei mobili per ufficio si è estesa oltre i settori tecnologici e creativi. Anche gli studi professionali e finanziari ora utilizzano design innovativi. Scrivanie in piedi, poltrone a sacco e piante da interno stanno diventando comuni in questi settori formali.

Amache e sedie a sdraio possono creare conversazioni e cameratismo nelle aree comuni. Tuttavia, i mobili per ufficio devono bilanciare l'estetica e la funzionalità pratica.

Per questo motivo, le aziende devono trovare un fornitore di arredi affidabile che garantisca estetica e comfort ergonomico. La scelta del giusto contract per ufficio per l'arredamento è importante per creare postazioni di lavoro che promuovano prestazioni lavorative di alto livello.

Neil Thomas, responsabile del team di interior design di Tétris UK - una filiale di JLL - ha sottolineato la necessità di un arredamento che supporti i lavoratori in ufficio.

"Offrire un luogo di lavoro luminoso e vivace ha un grande impatto sull'attrattiva, in particolare per le aziende che impiegano personale più giovane, oltre che sull'immagine per i visitatori esterni", ha affermato Thomas.

"I mobili creano interesse e permettono di introdurre colori e strutture. Interfacciati con la tecnologia, trasformano gli ambienti".

Thomas ha poi sottolineato che le aziende cercano di massimizzare lo spazio e di ridurre il numero di scrivanie. Di conseguenza, i mobili per ufficio hanno un costo sia evidente che nascosto.

I mobili per ufficio hanno un peso finanziario significativo. Rappresentano il 10-25% dei costi di allestimento di uno spazio di lavoro. Ciò è dovuto alla grande varietà di scelta dei mobili, che offre alle aziende più opzioni che mai.

Il mercato mondiale dei mobili per ufficio, che comprende scrivanie per computer, sedie girevoli e unità di archiviazione, registra una crescita impressionante. Secondo Statista, nel 2021 le aziende spenderanno 47 miliardi di dollari in mobili per ufficio, con un aumento dell'11,7% dopo le sfide pandemiche del 2020.

Thomas ha sottolineato che la scelta del giusto mix di mobili per ufficio è un investimento. Nonostante l'evoluzione delle tendenze del design, ciò che è veramente importante è garantire che articoli essenziali come scrivanie e sedie soddisfino le esigenze dei dipendenti e utilizzino al meglio lo spazio.

"Le aziende devono valutare quali tipi di mobili supportano al meglio le attività quotidiane dei loro dipendenti. Per il datore di lavoro, si tratta di avere fiducia nella propria forza lavoro e di accettare che non sia sempre necessario stare alla scrivania per svolgere il proprio lavoro", ha affermato Thomas.

Thomas ritiene che le aziende debbano prestare attenzione quando aggiungono design specifici ai loro uffici. Per esempio, ha sollevato preoccupazioni riguardo alle scrivanie con supporto per sedersi, che potrebbero non essere sempre utilizzate al meglio. Queste scrivanie potrebbero perdere il loro scopo se utilizzate solo per stare seduti, dato che sono progettate per i turni in piedi e seduti,

In questi casi, Thomas suggerisce alle aziende di considerare la possibilità di creare aree dedicate in cui queste scrivanie possano essere utilizzate in modo efficace. Inoltre, l'utilizzo di sistemi di prenotazione per questi mobili può renderli più utili e garantire che servano allo scopo prefissato.

I vantaggi della scelta dei giusti mobili per ufficio

Lo sviluppo di spazi ben progettati per la collaborazione o il lavoro privato può aumentare la produttività. Sorprendentemente, secondo Thomas, anche l'assenza di mobili può essere vantaggiosa in alcuni scenari d'ufficio.

Elementi naturali come piante e pareti vive contribuiscono all'equazione complessiva. Questi elementi sono stati collegati a un aumento della produttività e del benessere generale dei dipendenti.

"Il verde può essere usato come divisorio tra le aree di lavoro e può anche contribuire ad aggiungere colore e a creare una prima impressione positiva nelle hall", ha detto Thomas a proposito del concetto di progettazione biofilica degli uffici.

Quando le aziende dispongono di budget limitati per l'allestimento degli uffici, il pensiero creativo diventa fondamentale per utilizzare i mobili in modo efficace". Thomas ha anche sottolineato che l'arredamento delle aree clienti dovrebbe essere progettato per adattarsi ai tipi di riunioni e presentazioni che si svolgono.