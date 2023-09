Successo per la prima serata di Granda in Rivolta a Fossano

Un pubblico attento e rapito è accorso lunedì 4 settembre al Vitriol, il locale di via Ancina 7 a Fossano per il primo appuntamento con la nuova rassegna Granda in Rivolta. L’idea di Elisa Audino e Romano Vola, poeti piemontesi che condividono la direzione artistica della rassegna insieme al titolare del Vitriol Maurizio “Regio” Regis, è di accogliere poeti italiani e stranieri in un mix informale di letture, musica e conoscenza.

Il primo appuntamento è stata la data off della rassegna genovese Poème électronique, format di poesia e musica elettronica a cura di Ksenja Laginja e Stefano Bertoli che hanno accompagnato il pubblico accorso a Fossano in un viaggio in versi recitati dalla poeta genovese Chiara Albanese e dai poeti piemontesi Franco Canavesio e Mauro Ferrari.

“L’affluenza è stata superiore alle nostre aspettative –h anno commentato di direttori artistici Elisa Audino, Romano Vola e Maurizio “Regio” Regis -. Quando abbiamo pensato a questa rassegna volevamo dare vita a qualcosa che ci mancava: uno spazio di incontro, di condivisione, di conversazione intorno alla poesia e alla letteratura. Ci ha emozionato vedere quante persone hanno sentito lo stesso bisogno e si sono unite a noi lunedì sera. Questo è per noi uno sprone a cercare di ospitare autori eterogenei e stimolanti”.

Lunedì 2 ottobre Granda in Rivolta si dedicherà alla prosa in compagnia di Marta Cai, autrice di Centomilioni, romanzo edito da Einaudi inserito nella cinquina finalista del PremioCampiello. La cerimonia che rivelerà il nome del vincitore o della vincitrice sarà sabato 16 ottobre e cresce esponenzialmente il tifo dei fossanesi, e non solo, per l’autrice piemontese. Marta Cai dialogherà a Fossano con lo scrittore Dario Voltolini e la giornalista Agata Pagani.

Marta Cai è nata a Canelli nel 1980 e vive da qualche anno a Curitiba, in Brasile. Ha tradotto molti libri. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati su riviste («inutile», «il Reportage») e nel 2019 nella raccolta Enti di ragione (Edizioni SuiGeneris). Per Einaudi ha pubblicato Centomilioni (2023). In uscita la raccolta di racconti Brasilampiper la collana Pennisole della casa editrice Hopeful Monsters e Come psicanalisi per Tetra.

Dario Voltolini è autore di numerose raccoltedi racconti, romanzi, volumi illustrati, radiogrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro. Fra i suoi libri ricordiamo: Un'intuizione metropolitana (Bollati Boringhieri, 1990), Rincorse (Einaudi, 1994), Forme d'onda (Feltrinelli, 1996), 10 (Feltrinelli, 2000), Primaverile (Feltrinelli, 2001). Nel 2003 ha pubblicato, da Quiritta, I confini di Torino, un ritratto inedito e affascinante della città in cui vive, cui sono seguiti Sotto i cieli d'Italia, (Sironi, 2004), -firmato insieme a Giulio Mozzi, un lavoro collettivo per un inusuale viaggio lungo la penisola -, Le scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia (Fandango, 2006), Foravía (Feltrinelli, 2010), Da costa a costa (con Lorenzo Bracco, BookSprintEdizioni, 2012), Oltre le Colonne d'Ercole (con Lorenzo Bracco, BookSprintEdizioni, 2015), Autunnale (BookSprintEdizioni, 2015), e Pacific Palisades, (Einaudi, 2017). In ambito musicale ricordiamo i libretti Mosorrofa o dell'ottimismo (1993) e Tempi burrascosi (2008, interpretato da Elio), entrambi musicati da Nicola Campogrande, e la canzone del gruppo L'Orage Queste ferite sono verdi (2013, vincitrice della XXIII edizione di Musicultura).

Il 6 novembre GiR porterà il suo pubblico a spasso per il Cyberspazio con il poeta Nicola Brizio che dialogherà con lo scrittore e giornalista Simone Giraudi. Ultimo appuntamento del 2023, lunedì 4 dicembre con il poeta ligure Riccardo Olivieri.

Già stilato anche il programma del 2024, ma, al momento, gli organizzatori mantengono il più stretto riserbo. Tutti gli incontri prenderanno il via alle 21, ma autori e organizzatori saranno al Vitriol per incontri conviviali già a partire dalle 19.30, aperti a conversare con gli avventori.